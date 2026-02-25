'किसी बड़े सम्मान से कम नहीं', जब श्रीदेवी से तुलना होने पर दिव्या भारती ने कही थी ये बात

90 के दशक की फिल्मी दुनिया में दिव्या भारती ने बहुत कम समय में बड़ी पहचान बनाई. उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में सपने और अभिनय में एक अलग ही चमक होती थी. आज यानी 25 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जा रही है, जिस मौके पर फैंस उन्हें फिर से याद कर रहे हैं. भले ही उनका सफर छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने जिस तेजी से सफलता पाई, वह आज भी मिसाल मानी जाती है.

इन फिल्मों से बॉलीवुड में बनाई पहचान

दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते दर्शकों के दिलों पर छा गई. साउथ सिनेमा से शुरुआत करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम बढ़ा लिया. साल 1992 में आई फिल्म 'विश्वात्मा' से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की. इसके बाद 'शोला और शबनम' और 'दीवाना' जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि लोग उनकी एक झलक के दीवाने हो जाते थे. इतना ही नहीं, करियर के शुरुआती दिनों में ही उनकी तुलना एक्ट्रेस श्रीदेवी से होने लगी थी.

श्रीदेवी से होती थी दिव्या की तुलना

एक पुराने इंटरव्यू में दिव्या ने इस बारे में खुलकर बताया था कि जब पहली बार किसी ने कहा कि वह श्रीदेवी जैसी दिखती हैं, तो उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई. उनके लिए यह किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें खुद भी ऐसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी बहुत खूबसूरत हैं, लंबी हैं और उनका रंग भी बहुत साफ है. हंसते हुए दिव्या ने कहा कि उनके चेहरे पर तो पिंपल्स रहते हैं, इसलिए मेकअप की जरूरत पड़ती है. उस समय दिव्या भारती एक के बाद एक बड़ी फिल्मों में नजर आ रही थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

19 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है और इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया था. इतनी कम उम्र में इस दुनिया से विदा लेने के बावजूद दिव्या भारती आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. उनकी फिल्में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज भी देखी जाती हैं.