इस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस एक्ट्रेस की किस्मत चमकी, रणवीर सिंह की बिग बजट फिल्म प्रलय में मिली एंट्री

रणवीर सिंह की अपकमिंग जॉम्बी एक्शन फिल्म 'प्रलय' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जय मेहता द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन के बाद अब एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 09:50 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ उनकी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी हलचल तेज है. इसी बीच उनकी नई फिल्म 'प्रलय' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. खबर है कि इस जॉम्बी एक्शन फिल्म में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है, जो कल्याणी प्रियदर्शन को कड़ी टक्कर देती नजर आएंगी.

भाग्यश्री बोरसे की हुई फिल्म में एंट्री 

बता दें, पहले ही फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन को फीमेल लीड के तौर पर साइन किया जा चुका है. लेकिन अब खबर आ रही है कि दूसरी अहम भूमिका के लिए भाग्यश्री बोरसे को फाइनल कर लिया गया है. हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री में यह खबर तेजी से फैल रही है.

भाग्यश्री बोरसे साउथ इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं और अब 'प्रलय' उनके करियर का सबसे बड़ा हिंदी प्रोजेक्ट माना जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म में बड़े चेहरों की बजाय नए कलाकारों को मौका देने की कोशिश कर रही है. इससे फिल्म में ताजगी देखने को मिल सकती है. कहानी जॉम्बी हमले के बीच इंसानी जंग और जज्बे को दिखाएगी. यानी सिर्फ डर नहीं, बल्कि इमोशन और संघर्ष भी कहानी का हिस्सा होंगे.

रणवीर सिंह के प्रोडक्शन हाउस में बनेगी प्रलय 

'प्रलय' एक बड़े बजट की जॉम्बी सर्वाइवल एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जिसे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं. इससे पहले वह पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी में को-डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह पहली बार बतौर प्रोड्यूसर भी इससे जुड़े हैं. वह अपने प्रोडक्शन हाउस 'मां कसम फिल्म्स' के जरिए इस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो फिल्म का स्केल काफी बड़ा है और इसमें भारी मात्रा में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी दर्शकों को एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहां एक्शन और थ्रिल भरपूर होगा.

Published at : 24 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Bhagyashri Borse Pralay Movie
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
