'वेलकम 4' में लौट रही है मशहूर तिकड़ी, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल फिर करेंगे धमाल

फिल्म 'वेलकम' अपनी जबरदस्त स्टार कास्ट और स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए जानी जाती है, और यही वजह है कि ये कॉमेडी यूनिवर्स आज भी फैंस की फेवरेट बनी हुई है. साल 2007 में रिलीज हुई पहली फिल्म ने उदय शेट्टी और मजनू भाई जैसे किरदारों को पॉप कल्चर में हमेशा के लिए अमर कर दिया था. इसके बाद 2015 में इसका सीक्वल आया, जिसमें जॉन अब्राहम और श्रुति हासन नजर आए थे. वहीं अब इसका तीसरा पार्ट 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज के लिए तैयार हो रहा है.

'वेलकम 4' में लौट रही है मशहूर तिकड़ी

रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने अब 'वेलकम 4' पर भी काम शुरू कर दिया है. खास बात ये है कि इस फिल्म में एक बार फिर नाना पाटेकर, परेश रावल और अनिल कपूर की तिकड़ी दर्शकों को हंसाती नजर आ सकती है. उदय शेट्टी, मजनू भाई और डॉक्टर घुंगरू एक बार फिर वापसी करने वाले हैं. मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिरोज ए. नाडियाडवाला और उनकी राइटर्स की टीम इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम कर रही है और ये अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है.

वहीं 'वेलकम 4' की कहानी इस तरह तैयार की जा रही है कि इन तीनों आइकॉनिक किरदारों को एक बिल्कुल नई स्टोरी में स्वाभाविक तरीके से फिट किया जा सके. फिल्म में कई कॉमिक डॉन नजर आएंगे और इसमें ह्यूमर, ग्लैमर और एक्शन का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स इस फिल्म के लिए बड़े सितारों को कास्ट करने की तैयारी में हैं और अहम किरदारों के लिए कई टॉप एक्टर्स से बातचीत भी चल रही है.

सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट

फिल्म को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुनील शेट्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अराजकता के समय में कुछ खबरें बस सही लगती हैं. 'वेलकम यूनिवर्स' की जान नाना, अनिल और परेश वापस आ गए हैं. इतनी प्रतिभा से पागलपन कोई नहीं कर सकता. लड़कों को उनकी सही जगह पर देखकर बहुत खुशी हो रही है. वेलकम4.'

So happy to see the boys back where they belong. #Welcome4 — Suniel Shetty (@SunielVShetty) March 8, 2026

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल' ?

फिलहाल 'वेलकम टू द जंगल' यानी वेलकम 4 की चर्चा जोरों पर है. ये फिल्म अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, आफताब शिवदासानी, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और 30 से ज्यादा सितारों के साथ बन रही है. इसे पहले कई बार टाला गया था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट फाइनल हो गई है 26 जून 2026. फिलहाल 'वेलकम 4' की कोई आधिकारिक रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन खबरें बताती हैं कि यह 2027 में आ सकती है.