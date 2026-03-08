अक्षय कुमार की अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही उत्साह बना हुआ है और अब खबर है कि इसका टीजर 9 मार्च को रिलीज किया जाएगा. ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस प्रोजेक्ट के जरिए अक्षय कुमार एक बार फिर मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं. दोनों की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं, इसलिए दर्शकों को इस नई फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं.

कब रिलीज होगा फिल्म का टीजर?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक 'भूत बंगला' का टीजर 9 मार्च को अपलोड किया जाएगा और इस तारीख के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है. अक्षय कुमार के लिए नंबर 9 काफी लकी है क्योंकि उनका जन्म 9 सितंबर को हुआ था और वो इस नंबर को शुभ मानते हैं. वो अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट और कई चीजों में इस नंबर को शामिल करते हैं. इसी वजह से फिल्म के मेकर्स ने टीजर रिलीज के लिए 9 मार्च की तारीख चुनी है. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा है कि इसका ट्रेलर इसी महीने के अंत तक आ सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेलर को 'धुरंधर: द रिवेंज' की थिएटर रिलीज के साथ जोड़ा जा सकता है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाली है.

25 साल बाद साथ आएंगे अक्षय और तब्बू

बता दें, 'भूत बंगला' से पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने 'भूल भुलैया', 'हेरा फेरी' और 'गरम मसाला' जैसी कई सफल फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी दर्शक पसंद करते हैं. फिल्म में अक्षय कुमार और तब्बू लगभग 25 साल बाद फिर से एक स्क्रीन पर नजर आएंगे. इसके अलावा परेश रावल, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर, जिशु सेनगुप्ता, मनोज जोशी और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है. फिल्म का निर्माण एकता आर कपूर और शोभा कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स कर रही है और केप ऑफ गुड फिल्म्स भी इससे जुड़ी हुई है.