अक्षय कुमार अपने कॉमेडी जोन में वापस लौट आए हैं... 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर देख हर कोई ये ही बोल रहा है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का मजेदार ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हो गया है. इस 4 मिनट 10 सेकंड के ट्रेलर ने हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है. ट्रेलर को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं ट्रेलर के बारे में.

कैसा है 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर?

ये मल्टीस्टारर फिल्म है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, नाना पाटेकर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दलेर महंदी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक जैसे तमाम स्टार्स हैं. सभी को ट्रेलर में जगह दी गई है. सभी ने शानदार परफॉर्म किया है.

ट्रेलर की शुरुआत में सभी एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसके बाद कहानी शुरू होती है और धीरे-धीरे हंसी का कॉमेडी का बवंडर आता है. अक्षय कुमार फिल्म के मैन हीर हैं और हर सीन में अपने नैचुरल अंदाज से जान डालते हैं. दलेर महेंदी का भी एक बड़ा डायलॉग है जो काफी फंनी है. रवीना टंडन और अक्षय को एक साथ पर्दे पर देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है. वहीं अक्षय-सुनील और परेश रावल को देख फैंस 'हेरा फेरी' की भी डिमांड करने लगे. कुल मिलाकर ट्रेलर शानदार है. कॉमेडी टॉप लेवल है.

ट्रेलर में भर-भरकर हंसी के पंच हैं. डायलॉग फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं. आइए नजर डालते हैं डायलॉग पर.