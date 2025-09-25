'पहलगाम हमले से पहले शूट हुई थी मेरी फिल्म...' भारत-पाकिस्तान मैच पर दिलजीत ने उठाए सवाल

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं. उनके लाइव कॉन्सर्ट के साथ फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. कुछ समय पहले दिलजीत की फिल्म सरदारजी 3 आई थी. इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आई थीं जिस वजह से फिल्म को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी. इंडिया में सरदारजी 3 को बैन कर दिया गया था. अब उन्होंने इंडिया-पाकिस्तान के हो रहे मैच पर सवाल उठाए हैं.

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया नें बैन कर दिया गया है. दिलजीत की सरदारजी 3 में हानिया आमिर के होने की वजह से इसे भी बैन किया गया था और दिलजीत दोसांझ को लोगों ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी. उन्होंने फिल्म को लेकर सफाई भी दी थी. मगर अब मैच के बाद दिलजीत ने सवाल उठा दिए हैं.

दिलजीत दोसांझ ने किया रिएक्ट

दिलजीत दोसांझ की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें वो इंडिया के झंडे को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं. वो झंडे की तरफ देखते हुए कहते हैं- 'वो मेरे देश का झंडा है. इसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है. मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग फरवरी में हो गई थी. मगर मैच अभी खेले जा रहे हैं. मेरे पास बहुत जवाब हैं मगर मैं चुप रहता हूं. उस हमले के बाद और आज भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आतंकवादियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. डिफ्रेंस ये है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद हुआ है.'

साधा मीडिया पर निशाना

दिलजीत यहीं नहीं रुके उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा- 'नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल बताया लेकिन सिख और पंजाबी कम्यूनिटी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकती है.'

बता दें सरदारजी 3 में हानिया आमिर होने की वजह से दिलजीत ने इसे ओवरसीज ही रिलीज किया था. मगर इस फिल्म के दौरान दिलजीत को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी.

ये भी पढ़ें: 'वो आ रही है इंतकाम लेने...' बारिश, अंधेरा जंगल और सांप, 'नागिन 7' का नया प्रोमो हुआ रिलीज, जानें- इस बार कौन होगी 'महानागिन'