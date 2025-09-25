एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो नागिन के 7वें सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नया सीजन जबरदस्त ड्रामे से भरपूर बताया जा रहा है, फिलहाल फैंस में इस शो को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है. इन सबके बीच मेकप्स ने नागिन 7 का नया प्रोमो जारी कर दिया है. इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए बेकरार हो गए हैं कि बार के सीजन में नागिन कौन है?

नागिन 7 का नया टीजर जारी?

बता दें कि नागिन के सातवें सीजन का नया टीजर रिलीज हो गया है. लेटेस्ट प्रोमो में एक अंधेरा, बारिश और तूफानी जंगल नजर आ रहा है. तभी गुस्सैल हरा सांप निकलता है, जो बदले और रहस्य की ओर इशारा करता है. वहीं कलर्स के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर प्रोमो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, “ करने दुश्मनों का काम तमाम वो आ रही है लेने इंतकाम.” इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं कि 7वें सीजन में क्या नया होगा.

कौन होगी 7वे सीजन में नागिन?

इन सबके बीच नागिन 7 का ये नया टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. वहीं कैप्शन से साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार फिर नागिन फिर इंतकाम लेने के लिए लौट रही है. इस टीजर ने फैन्स का ध्यान खींचा है और अब लोग इस सीजन की नागिन के बारे में जानने लिए एक्साइटेड हैं. इसी के साथ लोगों के कयास लगाए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. कई लोगों ने प्रियंका चाहर चौधरी का नाम सुझाया तो कुछ ने डोनल बिष्ट का. हालांकि, अभी तक 7वें सीजन की नागिन को लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है.

हालांकि एक यूजर ने लिखा, "मैं सच में चाहता हूं कि प्रियंका इस सीजन में हों क्योंकि वह एकदम फिट बैठेंगी," एक और यूज़र ने कमेंट किया, "बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन प्रियंका को देखना अच्छा लगेगा. सुना है डोनल भी इसका हिस्सा हो सकती हैं." एक और यूज़र ने लिखा, "वाह, मैं इस शो के लिए बहुत-बहुत एक्साइटेड हूं."













नागिन सीरियल के बारे में

एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस नागिन को 2015 में लॉन्च किया गया था. पहले सीजन में मौनी रॉय ने नागिन का लीड रोल प्ले किया था. देखते ही देखते ये शो कलर्स टीवी पर दर्शकों का फेवरेट शो बन गया है. यह शो हर सीज़न में खुद को नए सिरे से पेश करता रहा है, जिसमें अब तक सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश जैसी कई एक्ट्रेसेस नागिन का किरदार निभा चुकी हैं. तेजस्वी प्रकाश स्टारर छठा सीज़न जुलाई 2023 में खत्म हुआ था. अब जल्द ही सीजन 7 के लौटने की उम्मीद है.