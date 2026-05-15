भारतीय नागरिक नहीं रहें दिलजीत दोसांझ? ई-वीजा से इंडिया आने की खबरों ने मचाई हलचल

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. बीते कई दिनों से वो अपने 'ओरा वर्ल्ड टूर 2026' को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. साथ ही नॉर्थ अमेरिका में कई लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वीडियोज खूब वायरल हो रही है. इसी बीच उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई हैं, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. साथ ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है.

भारतीय नहीं हैं दिलजीत?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत अब भारतीय नागरिक नहीं हैं. 2022 में ही उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और उसी साल सितंबर से वो अमेरिकी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इंडिया आने के लिए दिलजीत ई-वीजा का उपयोग करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 में आखिरी बार दिलजीत का इंडियन पासपोर्ट मुंबई और जाम्बिया से जारी किया गया था. वहीं उनकी पत्नी संदीप कौर भी अमेरिका की बताई जा रही है.

खबरों के अनुसार, अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद दिलजीत ने कैलिफोर्निया में पांच बेडरूम वाले बंगले का एड्रेस ऑफिशियल किया था और डॉकमेंट्स में लिखवाया था. हालांकि ये खबर सच है या नहीं, इसपर दिलजीत या उनकी टीम ने कोई बयान नहीं दिया हैं.

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राजनीति में आने से दिलजीत ने किया इनकार

इसके अलावा दिलजीत के पॉलिटिक्स में आने की खबरें भी तेज थीं. पंजाबी ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के मुताबिक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और रिटायर्ड सेनाओं ने दिलजीत से राजनीति में आने के लिए कहा गया था. लेकिन दिलजीत ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया. साथ ही एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि 'कदे वी नहीं... मेरा काम एंटरटेन करना है. मैं अपने काम में बहुत खुश हूं. धन्यवाद.'

दिलजीत की आने वाली फिल्म

वहीं काम की बात करें, तो दिलजीत आखिरी बार 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में थे. इसके अलावा वो जल्द ही इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में दिखाई देंगे, जो 12 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना अहम भूमिका में हैं.

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