रणवीर सिंह की धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है. अब धुरंधर ने बॉर्डर 2 को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है. दोनों फिल्मों की कमाई में 100 करोड़ से ज्यादा का अंतर आ गया है. धुरंधर ने 12 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया. वहीं बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म 300 करोड़ क्लब में ही है.

धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने 12वें दिन 6.69 करोड़ की कमाई की है. 11वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में 2.61 परसेंट का इजाफा हुआ है. हालांकि, धुरंधर के सामने फिल्म फीकी पड़ गई है.

दोनों फिल्मों के बीच अब फासला बढ़ता जा रहा है. धुरंधर ने 12वें दिन 32.10 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने 12 दिनों में टोटल 428.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं बॉर्डर 2 ने अभी तक 315.1 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया है. दोनों फिल्मों की कमाई के बीच में 113.4 करोड़ का गैप आ गया है.

धुरंधर का लाइफटाइम कलेक्शन

बता दें कि धुरंधर ने ओपनिंग 28.6 करोड़ की थी. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 106.50 करोड़ कमाए थे और पहले हफ्ते तक 218 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़, दूसरे दिन 33.1 करोड़, तीसरे दिन 44.8 करोड़, चौथे दिन फिल्म ने 24.3 करोड़, पांचवें दिन फिल्म ने 28.6 करोड़, छठे दिन फिल्म ने 29.2 करोड़, सातवें दिन फिल्म ने 29.4 करोड़, आठवें दिन फिल्म ने 34.7 करोड़, नौवें दिन 53.2, दसवें दिन 58.7 और 11वें दिन 31.8 करोड़ की कमाई की. धुरंधर ने लाइफटाइम 893.05 करोड़ की कमाई की थी.

बॉर्डर 2 का डे वाइज कलेक्शन

वहीं बॉर्डर 2 ने पहले दिन 32.1 करोड़ का बिजनेस किया था और धुरंधर को पछाड़ दिया था. दूसरे दिन फिल्म ने 40.59 करोड़, तीसरे दिन 57.20 करोड़, चौथे दिन 63.59 करोड़, पांचवे दिन 23.31 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद बॉर्डर 2 का कलेक्शन गिरता ही चला गया. फिल्म ने छठे दिन 15.04 करोड़, सातवें दिन13.14 करोड़, आठवें दिन 12.53 करोड़, नौवें दिन 20.17 करोड़, दसवें दिन 24.22 करोड़ और 11वें दिन 6.52 करोड़ की कमाई की.

बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. वहीं धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया है. धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. वहीं बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आए.