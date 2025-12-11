Dhurandhar Records: 'धुरंधर' का देश और दुनियाभर में कोहराम जारी, रिलीज के छठे दिन बना डाले ये 6 सॉलिड रिकॉर्ड
Dhurandhar Records: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का देश और दुनियाभर में धमाल जारी है. इसी के साथ इसकी रिकॉर्ड बनाने की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है. रिलीज के 6ठे दिन इसने 6 रिकॉर्ड बनाए हैं.
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. रिलीज से पहले मिली निगेविट रिव्यू समेत सभी मुश्किलों को पार करते हुए, इसने अपनी बेहतरीन कहानी और स्टार कास्ट की धमाकेदार परफॉर्मेंस के दम पर सफलता हासिल की है. महज 6 दिनों में इसने ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने छठे दिन कितना कलेक्शन किया है और कितने नए रिकॉर्ड बनाए हैं. ट
'धुरंधर' ने छठे दिन कितनी की कमाई?
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हुआ है. शानदार शुरुआती वीकेंड के बाद ये वीकडेज में भी भरभरकर नोट बटोर रही है और अपने कुल कलेक्शन में फुल स्पीड से इजाफा करती जा रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 27 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन अब 180 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की परफॉर्मेंस सिर्फ घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है. छठे दिन तक, धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 274.25 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन कर लिया है.
'धुरंधर' ने छठे दिन बनाए ये 6 रिकॉर्ड
- 'धुरंधर' ने रिलीज के छठे दिन 'रेड 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और 2025 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.
- बॉलीवुड के इतिहास में पहले बुधवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों की लिस्ट में इसने नौंवी पोजिशन हासिल कर ली है.
- धुरंधर ने पहले बुधवार को 27 करोड़ की कमाई कर शाहरुख खान की पठान के 26.50 करोड़ को मात दे दी है.
- धुरंधर ने सैयारा के 6 दिनों के 153.75 करोड़ की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म की 6 दिनों की भारत में कुल कमाई 180 करोड़ रुपये है,
- 'धुरंधर' रणवीर सिंह की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को पछाड़कर उनकी चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
- धुरंधर ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 270 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तेरे इश्क में के वर्ल्डवाइज 145.5 करोड़, थामा के 187.59 करोड़, एक दीवाने की दीवानियत के 110.28 करोड़, सिकंदर के 184.89 करोड़ और रेड 2 के 237.46 करोड़ के कलेक्शन के भी परखच्चे उड़ा दिये हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL