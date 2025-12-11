रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. रिलीज से पहले मिली निगेविट रिव्यू समेत सभी मुश्किलों को पार करते हुए, इसने अपनी बेहतरीन कहानी और स्टार कास्ट की धमाकेदार परफॉर्मेंस के दम पर सफलता हासिल की है. महज 6 दिनों में इसने ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने छठे दिन कितना कलेक्शन किया है और कितने नए रिकॉर्ड बनाए हैं. ट

'धुरंधर' ने छठे दिन कितनी की कमाई?

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हुआ है. शानदार शुरुआती वीकेंड के बाद ये वीकडेज में भी भरभरकर नोट बटोर रही है और अपने कुल कलेक्शन में फुल स्पीड से इजाफा करती जा रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 27 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन अब 180 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की परफॉर्मेंस सिर्फ घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा रही है. छठे दिन तक, धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 274.25 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर' ने छठे दिन बनाए ये 6 रिकॉर्ड