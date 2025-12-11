हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
January 2026 Theatre Release: साल का पहला महीना होगा धमाकेदार, बड़े पर्दे पर रिलीज हो रहीं 6 बड़ी फिल्में, लिस्ट में सनी देओल की 'बॉर्डर 2' भी है शामिल

January 2026 Theatre Release: साल का पहला महीना होगा धमाकेदार, बड़े पर्दे पर रिलीज हो रहीं 6 बड़ी फिल्में, लिस्ट में सनी देओल की 'बॉर्डर 2' भी है शामिल

January 2026 Theatre Release: साल 2026 के पहले महीने में थिएटर कई बड़ी हिंदी फिल्मों से गुलजार रहने वाले हैं. इनमें सनी देओल की देशभक्ति से भरपूर 'बॉर्डर 2' भी शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 11:24 AM (IST)
 साल 2026 का पहला महीना सिनेमा लवर्स के लिए बड़ा धमाकेदार होने वाला है. दरअसल जनवरी में थिएटर में एक या दो नहीं बल्कि 6 हिंदी फिल्में रिलीज होंगी. इनमें अनोखी कॉमेडी, हॉरर ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर से लेकर देशभक्ति से भरपूर एक्शन ड्रामा तक शामिल हैं. यानी जनवरी 2026 में फिल्म देखने वालों के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए यहां साल के पहले महीने में रिलीज हो रही इन फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'मायासभा'
'मायासभा', 'तुम्बाड' फेम राही अनिल बर्वे की दूसरी निर्देशित फिल्म है. इसमें जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में हैं और यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताई जा रही है. कहानी एक असफल फिल्म निर्माता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने बेटे के साथ अपने जर्जर थिएटर में रहता है. हालात तब बिगड़ जाते हैं जब दो अजनबी उनके घर आ जाते हैं. इस फिल्म में जावेद जाफ़री के अलावा, वीना जामकर, दीपक दामले ने अहम रोल प्ले किया है.ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस'
‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’, एक्टर और पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास निर्देशित पहली फिल्म है. ये एक अनोखी डार्क स्पाई कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है. अभी तक इस फिल्म का प्लॉट रिवील नहीं किया गया है. वहीं इसमें आमिर खान और इमरान खान गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे. फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें वीर दास के अलावा वीर दास, मोना सिंह, एली फ्लोरी फॉसेट, प्रियांशु चटर्जी, जेमिमा डन अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 16 जनवरी  2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'राहु केतु'
'राहु केतु' एक कॉमेडी फिल्म है इसमें 'फुकरे' की फेमस जोड़ी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इसमें कई जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं, यह अनोखी कॉमेडी ड्रामा दो भोले-भाले लेकिन प्यारे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लेखक चूरू लाल की जादुई नोटबुक से पैदा हुए हैं और चालाक मीनु टैक्सी से उसे वापस पाने के लिए एक उथल-पुथल भरे मिशन पर निकल पड़ते हैं.

रास्ते में, वे अपनी ऑरिजन के बारे में चौंकाने वाले सच उजागर करते हैं और  एक खतरनाक ड्रग माफिया नेटवर्क में फंस जाते हैं और आखिरकार वे अपने भाग्य का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे, चंकी पांडे, पीयूष मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अमित सियाल, सुमित गुलाटी ने अहम रोल प्ले किया है. इसे विपुल विग ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'वन टू चा चा चा'
'वन टू चा चा चा' एक अपकमिंग हिंदी कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका टीज़र हाल ही में जारी किया गया था और इसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म में ललित प्रभाकर, अनंत जोशी, आशुतोष राणा, अभिमन्यु सिंह, हर्ष मयार, मुकेश तिवारी, नायरा बनर्जी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे अभिषेक राज और  रजनीश ठाकुर ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

'बॉर्डर 2'
'बॉर्डर 2', 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसे भारत में बनी बेस्ट वॉर एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है. अपकमिंह पार्ट भी उसी मैजिक को दोहराने के लिए तैयार है. बॉर्डर 2, 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है और अगर इसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो यह दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये  से ज्यादा की कमाई कर सकती है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा सहित कई कलाकार नजर आएंगे. इसे अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है और ये सिनेमाघरों में 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट'
'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' एक ऐसे कपल की कहानी है जो एक भूतिया हवेली में रहने जाते हैं, जहां उनका सामना उन भूतों से होता है जिनका अतीत काफी डार्क रहा है. यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' का सीक्वल है. इस फिल्म में महाअक्षय चक्रवर्ती, चेतना पांडे, गौरव बाजपेयी, हेमंत पांडे, श्रुति प्रकाश और प्रणीत भट ने अहम रोल प्ले किया है और इसका निर्देशन विक्रम भट्ट और  मनीष पी. चव्हाण ने किया है. इस फिल्म की रिलीज डेट 30 जनवरी, 2026 है,

Published at : 11 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Rahu-ketu Border 2 New Year 2026 Happy Patel January 2026 Theatre Release One Two Cha Cha Chaa
