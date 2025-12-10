आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. धमाकेदार शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी इस फिल्म ने कमाल का परफॉर्म किया. वहीं वीकडेज में भी ‘धुरंधर’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ ये मंडे टेस्ट में अव्वल रही. वहीं मंगलवार को भी इसने छप्परफाड़ कमाई की और कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.

‘धुरंधर’ ने पांचवें दिन कितनी की कमाई?

‘धुरंधर’ का रिलीज से पहले ही काफी हाईप क्रिएट हो चुका था और रिलीज के बाद इसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है. फिल्म की दमदार स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या इसकी कहानी हो या एक्शन सीक्वेंस हो सबकी खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस कमाल की फिल्म को देखने के लिए थिएटर में दर्शक भी खूब उमड़ रहे हैं. यहां तक कि वीकडेज में भी इसका क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और ये इसी के साथ दबाकर नोट बटोर रही है. रिलीज के महज तीन दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन 28 करोड़ से खाता खोला था.

दूसरे दिन इसने 14.29 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 32 करोड़ का कलेक्शन किया.

तीसरे दिन फिल्म ने 34.38 फीसदी की ग्रोथ दिखाई और इसने सबसे ज्यादा 43 करोड़ का कारोबार कर लिया,

वहीं चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में 45.95 फीसदी की गिरावट भी आई और इसने 23.25 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंगलवार को 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 152.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ ने बनाए ये बड़े रिकॉर्ड