हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Records: ‘धुरंधर’ बनी साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म, रिलीज के 5वें दिन बनाए ये 5 तगड़े रिकॉर्ड

Dhurandhar Records: ‘धुरंधर’ बनी साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म, रिलीज के 5वें दिन बनाए ये 5 तगड़े रिकॉर्ड

Dhurandhar Records: ‘रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया है. रिलीज के 5वें भी भी इसने ना केवल छप्परफाड़ कमाई की है बल्कि ये साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. धमाकेदार शुरुआत के बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी इस फिल्म ने कमाल का परफॉर्म किया. वहीं वीकडेज में भी ‘धुरंधर’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ ये  मंडे टेस्ट में अव्वल रही. वहीं मंगलवार को भी इसने छप्परफाड़ कमाई की और कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. 

धुरंधर’ ने पांचवें दिन कितनी की कमाई?
‘धुरंधर’ का रिलीज से पहले ही काफी हाईप क्रिएट हो चुका था और रिलीज के बाद इसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है. फिल्म की दमदार स्टार कास्ट की एक्टिंग हो या इसकी कहानी हो या एक्शन सीक्वेंस हो सबकी खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस कमाल की फिल्म को देखने के लिए थिएटर में दर्शक भी खूब उमड़ रहे हैं. यहां तक कि वीकडेज में भी इसका क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और ये इसी के साथ दबाकर नोट बटोर रही है. रिलीज के महज तीन दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है.

  • इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन 28 करोड़ से खाता खोला था.
  • दूसरे दिन इसने 14.29 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 32 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • तीसरे दिन फिल्म ने 34.38 फीसदी की ग्रोथ दिखाई और इसने सबसे ज्यादा 43 करोड़ का कारोबार कर लिया,
  • वहीं चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में 45.95 फीसदी की गिरावट भी आई और इसने 23.25 करोड़ कमाए.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंगलवार को 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 152.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ ने बनाए ये बड़े रिकॉर्ड 

  1. ‘धुरंधर’ रिलीज के 5वें दिन  साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.  इसने अक्षय कुमार की स्काईफोर्स के 134 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसका अगला टारगेट थामा के 157.04 करोड़ के कलेक्शन को मात देना है. कल ये फिल्म ये आंकड़ा भी पार कर लेगी और साल की 9वीं सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. 
  2. ‘धुरंधर’ ने मंगलवार को  सलमान खान की 'सिकंदर' के (129 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है. 
  3. ‘धुरंधर’ की रिलीज के 5वें दिन रणवीर सिंह की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री हो गई.
  4. इसने मंगलवार को एक्टर की गली बॉय के 139.63 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है और ये रणवीर के करियर की पांचवीं सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है बन गई है. 
  5. ‘धुरंधर’ पहले मंगलवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9वीं सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसने स्त्री 2 के 25.8 करोड़ और छावा के 25.5 करोड़ को मात दी है. 
Published at : 10 Dec 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt R. Madhavan Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
फूड
कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
नौकरी
​फिनलैंड में कमाई, भारत में बंपर फायदा- जानिए कुछ यूरो ही कैसे बनते हैं हजारों रुपये!
​फिनलैंड में कमाई, भारत में बंपर फायदा- जानिए कुछ यूरो ही कैसे बनते हैं हजारों रुपये!
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget