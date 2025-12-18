कौन बनेगा करोड़पति के अपकमिंग एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आने वाले हैं. दोनों यहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं. इस दौरान कार्तिक और अनन्या ने अमिताभ के साथ खूब बातें की और पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल किए.

कार्तिक ने पूछे अमिताभ से पर्सनल सवाल

कार्तिक ने अमिताभ बच्चन से उनके और जया बच्चन के रिश्ते को लेकर सवाल किए. सोनी टीवी ने शो से जुड़ा प्रोमो शेयर किया है. इस में कार्तिक आर्यन अमिताभ से पूछते हैं कि क्या आप जया जी से छुप-छुपकर कुछ खाते हैं? इस पर अमिताभ चुप रहते हैं. फिर कार्तिक पूछते हैं सर क्या जया जी को आपके फोन का पासवर्ड पता है. तो इस पर अमिताभ कहते हैं- पागल हो क्या, हम बता देंगे क्या उनको.

'जुम्मा चुम्मा' गाने पर किया डांस

इसके बाद कार्तिक आर्यन, अमिताभ बच्चन और अनन्या पांडे 'जुम्मा चुम्मा' पर डांस भी करते हैं. इसके अलावा अनन्या और कार्तिक अमिताभ को कोरियन हार्ट के बारे में बताते हैं. वहीं अनन्या अमिताभ को जनरेशन Z भाषा सिखाती हैं.

बता दें कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में देखा जाएगा. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. हालांकि, अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है. फिल्म के कई गाने रिलीज हो चुके हैं. इस फिल्म को समीर संजय विद्वांस ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर कार्तिक आर्यन हैं. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट है.

इसके अलावा कार्तिक के हाथ में दो और फिल्में हैं. वो अनुराग बसु की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखेंगे. इसके अलावा उनके हाथ में नागजिला भी है.