सारा अर्जुन 'धुरंधर 2' में दिखेंगी या नहीं? जानें क्या कहा डायरेक्टर आदित्य धर ने

आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ का जादू बॉक्स ऑफिस पर जारी है. दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं. मेकर्स ने हाल ही में फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है. निर्देशक ने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट के जरिए बताया कि अभिनेत्री सारा अर्जुन दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगी.

हाल ही में फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में मेकर्स ने ‘धुरंधर पार्ट-2’ की आधिकारिक घोषणा कर दर्शकों को जानकारी दी थी. खास बात यह है कि दोनों पार्ट एक साथ शूट किए गए थे और दूसरा पार्ट सिर्फ तीन महीने बाद 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

आदित्य धर ने की सारा अर्जुन के 'धुरंधर 2' में रोल की पुष्टि

फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन मुख्य भूमिकाओं में हैं. साथ ही ‘धुरंधर पार्ट-2’ में एक्ट्रेस सारा अर्जुन की एंट्री भी पक्की हो चुकी है. इसकी पुष्टि खुद निर्देशक आदित्य धर ने की है.

सारा अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर के साथ फोटो पोस्ट करते हुए एक बेहद भावुक कैप्शन लिखा. उन्होंने आदित्य को “गोल्डन हार्ट वाला असली धुरंधर” कहते हुए लिखा कि आदित्य ने उनकी पहली हिंदी फिल्म में पूरा साथ दिया और उन्हें सुरक्षित माहौल देकर बड़े सपने देखने की आजादी दी.

सारा ने कहा कि आदित्य में अनुभव से मिली समझदारी है, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं. वह शांतिपूर्ण तरीके से पूरी टीम को लीड करते हैं और हर कलाकार को काबिल महसूस कराते हैं.





आदित्य धर ने लिखा- कभी समझौता मत करना

सारा के पोस्ट पर आदित्य धर ने जवाब देते हुए लिखा, “वाह सारा, तुम्हारा यह मैसेज पढ़कर मैं बहुत इमोशनल हो गया. मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने और ‘धुरंधर’ को अपना सबकुछ देने के लिए शुक्रिया."

फिल्म के दूसरे भाग में सारा की एंट्री की पुष्टि करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "पार्ट-2 में दुनिया तुम्हारी असली प्रतिभा देखेगी, इसका बेसब्री से इंतजार है. तुममें इस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बनने की पूरी काबिलियत है. बस याद रखना - हम यहां आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ने आए हैं, इसलिए कभी समझौता मत करना.”