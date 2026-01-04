आदित्य धर की धुरंधर 30 दिन के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. धुरंधर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में भी तबाही मा दी है और 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

धुरंधर ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 759.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और ओवरसीज मार्केट में 30 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1186 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने शोले और बॉबी को पीछे छोड़ दिया है और फिल्म वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में 16वें नंबर पर आ गई है. बॉबी 17वें नंबर पर है. कल्कि 2898 एडी 18वें नंबर पर है और शोले 21 नंबर पर है.

धुरंधर से आगे अभी 15 फिल्में और हैं. दंगल इस लिस्ट में नबंर वन पर है. फिल्म ने 258 मिलियन डॉलर कमाए थे. दूसरे नबंर पर आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार है. सीक्रेट सुपरस्टार ने 130 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. वहीं डिस्को डांसर पांचवें नंबर पर है और Caravan 11वें नंबर पर है.

धुरंधर का दूसरा पार्ट कब रिलीज होगा?

बता दें कि धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म में क्रिस्टल डीसूजा और आयशा खान ने आइटम नबंर किया है. उनका आइटम नंबर शरारत वायरल हो गया है. फिल्म में गौरव गेरा ने भी अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है. अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आना है. दूसरा पार्ट पहले वाले से भी बड़ा होने वाला है. ये पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.