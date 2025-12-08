बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और पहले दिन से धुआंधार कलेक्शन कर रही है. 'धुरंधर' अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. फिल्म ने सैयारा, सितारे जमीन पर समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं. हालांकि शानदार कलेक्शन के बावजूद 'धुरंधर' कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई है.

'धुरंधर' ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह की फिल्म ने थामा (103.50 करोड़), हाउसफुल 5 (91.83 करोड़) समेत कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि 'धुरंधर' ओपनिंग डे और ओपनिंग वीकेंड पर कई फिल्मों का मुकाबला नहीं कर पाई है. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तीन दिनों में कुल 103 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. वहीं वर्ल्डवाइड 158 करोड़ रुपए कमाए हैं.

'धुरंधर' नहीं तोड़ पाई 2025 के ये रिकॉर्ड

'धुरंधर' विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' (31 करोड़) और 'वॉर 2' (29 करोड़) के ओपनिंग कलेक्शन को मात नहीं दे पाई है.

रणवीर सिंह की फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर भी 'छावा' (164.75 करोड़) से पिछड़ गई है.

'धुरंधर' ओपनिंग वीकेंड पर 'वॉर 2' का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ कमाए थे.

'धुरंधर' 'कुली' के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन (231.50 करोड़) को भी शिकस्त देने में नाकाम रही है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन (238.25 करोड़) से भी पिछड़ गई है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में छा गए हैं. अर्जुन रामपाल और संजय दत्त से लेकर आर माधवन तक ने स्क्रीन पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. वहीं सारा अर्जुन रणवीर सिंह के साथ इश्क फरमाती नजर आई हैं. रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट पर एक्टर के पास डॉन 3 पाइपलाइन में है. इसके अलावा वो बैजू बावरा में भी दिखाई दे सकते हैं.