Dhurandhar Box Office Collection Day 5: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिन में ही पहुंची 150 करोड़ के पार, तूफान की हुई रफ्तार
Dhurandhar Box Office Collection Day 5: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की रफ्तार बढ़ती जा रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म का पांचवें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.
रणवीर सिंह इस बार आते ही हर जगह छा गए हैं. उनकी फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इस फिल्म ने आते ही धमाल मचा दिया है. पांच दिनों में ही इस फिल्म ने शानदार कमाई कर ली है. धुरंधर का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है और पांच दिन में ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. धुरंधर ने पांचवें दिन कितना कलेक्शन किया है आइए आपको बताते हैं.
धुरंधर एक स्पाइ एक्शन ड्रामा है जिसे जो देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ही फिल्म को जबरदस्त रिव्यू मिला है. इसी वजह से फिल्म धड़ल्ले से कमाई की जा रही है. धुरंधर में रणवीर के साथ पूरी स्टारकास्ट की जमकर तारीफ हो रही है. पहले पार्ट के बाद फैंस अब दूसरे पार्ट के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
पांचवें दिन की इतनी कमाई
- धुरंधर रोजाना बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म वीकडे में भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. मंगलवार को फिल्म ने सोमवार से ज्यादा कमाई कर ली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर न पांचवें दिन 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद फिल्म पांच दिन में ही 150 करोड़ के क्लब में शामि हो गई है.
- धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़ और चौथे दिन 23.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 152.75 करोड़ हो गया है.
सलमान-अक्षय को किया साइड
पांच दिन में धुरंधर ने 152 करोड़ का कलेक्शन करके अक्षय कुमार, सलमान खान और आयुष्मान खुराना को पीछे छोड़ दिया है. अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने 112.75 करोड़ सलमान खान की सिकंदर ने 109.83 करोड़ और आयुष्मान खुराना की थामा ने 134 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसे रणवीर सिंह ने पांच दिन में ही पीछे छोड़ दिया है.
ये भी पढ़ें: Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL