Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की धुरंधर का नहीं है कोई मैच, 26वें दिन भी छापे इतने करोड़
Dhurandhar Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना पूरा होने वाला है और इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है.
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. वीकडे में ये फिल्म इतना कलेक्शन कर रही है जितना दूसरी फिल्में वीकेंड पर भी नहीं कमा पा रही हैं. धुरंधर ने सिनेमाघरों पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी भी वो कमाई के मामले में रुक नहीं रही है. फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना पूरा होने वाला है. फिल्म का 26वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.
रणवीर सिंह की धुरंधर की हर कोई तारीफ कर रहा है. इस फिल्म को जो देख रहा है वो अच्छे रिव्यू दे रहे हैं. फिल्म के अच्छे रिव्यू की वजह से इसका कलेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म इंडिया में जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. आपको बताते हैं फिल्म 1000 करोड़ कमाने से कितने दूर है.
26वें दिन किया इतना कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 26वें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 712.25 करोड़ हो गया है. वीकेंड पर ये कलेक्शन हर बार की तरह जबरदस्त होने वाला है.
फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ का कलेक्शन किया है. चौथे हफ्ते में पहले दिन फिल्म ने 15 करोड़, दूसरे दिन 20.5 करोड़, तीसरे दिन 22.5 करोड़, चौथे दिन 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.
दुनियाभर में किया इतना कलेक्शन
धुरंधर के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. पठान का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ चुकी है और अब इसकी नजर शाहरुख खान की जवान पर है. जल्द ही जवान का कलेक्शन भी धुरंधर पीछे छोड़ देगी.
धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. अब फैंस को इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.
