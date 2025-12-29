रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' भारत और दुनिया भर में धूम मचा रही है और बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है और उम्मीदों से ज्यादा कमाई कर रही है. यहा तक कि रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी इस फिल्म ने ऐसा गर्दा उड़ा कि हर कोई हैरान रह गया है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के चौथे संडे कितना कारोबार किया है?

'धुरंधर' ने चौथे संडे कितना किया कलेक्शन?

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बेलगाम हो चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से जो रफ्तार दिखाई वो रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी कम नहीं हुई है. फिलहाल ये फिल्म दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है और दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के 24 दिन बाद भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ऑडियंस सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ इसकी कुल कमाई में भी करोड़ों का इजाफा हो रहा है.

इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो 'धुरंधर' ने रिरीज के पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 22वें दिन यानी चौथे शुक्रवार को इस फिल्म का कलेक्शन 15 करोडॉ रहा. इसके बाद 23वें दिन यानी चौथे शनिवार के इसकी कमाई में 36.67 फीसदी का उछाल आया और इसने 20.5 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे संडे को 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'धुरंधर' की 24 दिनों की कुल कमाई अब 690.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' रचने वाली है इतिहास

'धुरंधर' ने रिलीज के चौथे संडे को 690. 25 करोड़ की कमाई कर ली है. अब ये फिल्म इतिहास रचते हुए हिंदी की पहली ऐसी फिल्म बनेगी जो 700 करोड़ी क्लब में एंट्री करेगी. ये आंकड़ा हर हाल में ये फिल्म चौथे मंडे को पूरा कर लेगी और बॉलीवुड की पहली 700 करोड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी.

'धुरंधर' साउथ की फिल्मों का करने वाली है शिकार

'धुरंधर' 700 करोड़ी क्लब में शामिल होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ेगी जिन पर अभी तक साउथ की फिल्मों का ही कब्जा है. दरअसल देश की टॉप 4 फिल्मों के रिकॉर्ड पर अभी भी साउथ की फिल्मों का ही कब्जा है. इनमें आरआरआर (782.2 करोड़), केजीएफ चैप्टर 2 (859.7 करोड़), बाहुबली 2 (1030.42करोड़) और पुष्पा 2 (1234.1 करोड़ है. अब देखने वाली बात होगी कि 'धुरंधर' साउथ की इन फिल्मों के रिकॉर्ड को कब तक तोड़ पाती है.



