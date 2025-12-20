Dhurandhar Box Office Day 16: 'धुरंधर' ने 500 करोड़ी बनते ही शाहरुख खान का 'सबसे तेज' वाला रिकॉर्ड भी तोड़ डाला
Dhurandhar Box Office Collection Day 16: 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कुछ इस कदर बरकरार है कि ये अब शाहरुख खान और सनी देओल जैसे स्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड तिनके की तरह तोड़ती जा रही.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के दीवाने राम गोपाल वर्मा से लेकर अक्षय कुमार जैसे बड़े दिग्गज हो चुके हैं और हर दिन कोई न कोई बड़ा नाम फिल्म को लेकर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिख रहा है. दर्शकों का तो बस पूछो ही मत, वो ही असली ताकत बन चुके हैं फिल्म के.
यही वजह है कि फिल्म 16वें दिन ही 500 करोड़ी बनने वाली है. फिल्म ने आज बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड रेस में वो कई बड़े एक्टर्स की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'धुरंधर' ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में ये बढ़कर 253.25 करोड़ रुपये हो गया. 15वें दिन 'अवतार फायर एंड ऐश' जैसी बड़ी फिल्म के रिलीज होने के बावजूद 22.5 करोड़ रुपये कमाने में सफल हुई.
वहीं आज 16वें दिन थर्ड सैटरडे को 4:05 बजे तक फिल्म ने 12.81 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 495.81 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'धुरंधर' बनी सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली दूसरी फिल्म
'धुरंधर' सबसे तेज 500 करोड़ी बनने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर और बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है. नीचे सैक्निल्क के मुताबिक सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी में (दिन)
|पुष्पा 2
|552.1 करोड़ (11 दिन)
|धुरंधर
|495.81 करोड़ (16 दिन) (कमाई अभी अपडेट हो रही है)
|जवान
|505.94 करोड़ (18 दिन)
|स्त्री 2
|503.25 करोड़ (22 दिन)
|छावा
|503.3 करोड़ (23 दिन)
|गदर 2
|501.17 करोड़ (24 दिन)
|पठान
|500.05 करोड़ (28 दिन)
|बाहुबली 2
|500.13 करोड़ (34 दिन)
|एनिमल
|500.15 करोड़ (39 दिन)
- यानी रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की फिल्म ने शाहरुख खान, सनी देओल और प्रभास, रणबीर कपूर जैसे तमाम बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.
- फिल्म बॉलीवुड की सबसे तेज 500 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है.
- इसके अलावा, 'धुरंधर' भारतीय सिनेमा की 13वीं 500 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है.
- एक्शन-एडवेंचर स्पाई थ्रिलर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड 15 दिनों में 739.50 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.
