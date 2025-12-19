फिल्ममेकर आदित्य धर ने एक बार फिर मैजिक क्रिएट कर दिया है. पहले उरी और अब धुरंधर से उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है. उनकी फिल्म धुरंधर जो देख रहा है वो इसकी जमकर तारीफ कर रहा है. कई सेलेब्स फिल्म की तारीफ में लंबे-चौड़े पोस्ट शेयर कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा भी शामिल हो गए हैं. राम गोपाल वर्मा ने आदित्य की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे बड़े सितारे नजर आए हैं. हर किसी ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के लिए फैंस दीवाने हो गए हैं. इनकी क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आदित्य की फिल्मों ने पूरी तरह से और अकेले दम पर भारतीय सिनेमा का भविष्य बदल दिया है.

राम गोपाल वर्मा ने की आदित्य की तारीफ

राम गोपाल वर्मा ने लिखा- 'धुरंधर कोई फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा में एक क्वांटम लीप है. मेरा मानना है कि आदित्य धर ने अकेले ही इंडियन सिनेमा का भविष्य पूरी तरह से बदल दिया है. चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ... ऐसा इसलिए है क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक क्वांटम लीप है. धुरंधर ने जो हासिल किया है वो सिर्फ पैमाना नहीं है बल्कि एक ऐसा विजन है जिसे पहले कभी अनुभव नहीं किया गया. सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से भी. आदित्य धर यहां सिर्फ सीन डायरेक्ट नहीं करते वो दोनों किरदारों और हम दर्शकों के मन की स्थिति को इंजीनियर करते हैं. ये फिल्म आपका ध्यान नहीं मांगती ये उस पर हुक्म चलाती है. पहले ही शॉट से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा शुरू हो गया है जिसे बदला नहीं जा सकता, और दर्शक अब सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं में शामिल हो जाते हैं.'

Sir… 🙏

If this tweet were a film, I would have gone to watch it first day first show, stood in the last row, and come out changed.

I came to Mumbai years ago carrying one suitcase, one dream, and an unreasonable belief that I would one day work under Ram Gopal Verma. That never… — Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) December 19, 2025

राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा- 'ये एक ऐसी फिल्म है जो विनम्र होने से इनकार करती है. इसकी राइटिंग जानबूझकर चुभने वाली है, इसका स्टेजिंग खतरनाक माहौल बनाता है, और इसकी खामोशी भी उतनी ही असरदार है जितनी कि जोरदार साउंड इफेक्ट्स. धर समझते हैं कि कहानी कहने में ताकत आवाज में नहीं होती बल्कि प्रेशर बनाने में होती है. हर सीक्वेंस दबा हुआ महसूस होता है जैसे कोई स्प्रिंग जिसे लपेटा जा रहा हो और पता न हो कि वह कब टूटेगा. और जब वह टूटता है, तो उसका असर न सिर्फ़ बेरहम होता है बल्कि सिम्फोनिक और ओपेरा जैसा भी होता है.'

आदित्य ने किया शुक्रिया

राम गोपाल वर्मा का इतना लंबा-चौड़ा पोस्ट देखकर आदित्य खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने जवाब में लिखा- 'सर… अगर यह ट्वीट कोई फ़िल्म होती, तो मैं इसे पहले दिन पहले शो में देखने जाता, आखिरी लाइन में खड़ा होता, और बदलकर बाहर आता. अगर मैंने ऑडियंस को समझदार माना है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पूरी एक पीढ़ी को सिखाया है कि सिनेमा को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए. इस दरियादिली, इस दीवानगी और इस पहचान के लिए धन्यवाद. मेरे अंदर का फैन बहुत खुश है. मेरे अंदर का फिल्ममेकर चैलेंज महसूस कर रहा है. और वह लड़का जो RGV के अंडर काम करने मुंबई आया था... उसे आखिरकार पहचान मिल गई है.'

