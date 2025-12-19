हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar BO Day 14 Worldwide: धुरंधर' के कहर से दहला बॉक्स ऑफिस, 14वें दिन वर्ल्डवाइड कर डाला तगड़ा कलेक्शन, अब 1000 करोड़ी बनने से दूर नहीं!

Dhurandhar BO Day 14 Worldwide: धुरंधर' के कहर से दहला बॉक्स ऑफिस, 14वें दिन वर्ल्डवाइड कर डाला तगड़ा कलेक्शन, अब 1000 करोड़ी बनने से दूर नहीं!

Dhurandhar BO Day 14 Worldwide: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाए हुए है. रिलीज के 14वें दिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट जरूर आई फिर भी इसने दुनियाभर में तगड़ा कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसकी कमाई की रफ्तार जरा भी कम होती नहीं दिख रही है. दूसरे हफ्ते में भी देश और दुनियाभर में  फिल्म का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है और इस एक्शन स्पाई थ्रिलर ने भारत में 'पुष्पा 2' के दूसरे हफ्ते के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है. 

'धुरंधर' ने दुनियाभर में 14 दिनों में कितनी कर ली कमाई? 
'धुरंधर' का विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी डंका बज रहा है. इसने रिलीज के 14 दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अनुमानित 150 करोड़ रुपये कमाए हैं. इससे दूसरे हफ्ते के एंड तक इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 702 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ट्रेड एनालिस्टों का मानना  है कि 'धुरंधर' आने वाले हफ्तों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है. 

'धुरंधर' ने भारत में 14वें दिन कितनी की कमाई?
'धुरंधर' 2025 की सबसे सफल बॉक्स ऑफिस फिल्मों में से एक बनती जा रही है. स्पाई  और एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने ज़बरदस्त शुरुआत की थी और इसकी कुल कमाई में हर दिन कई करोड़ का इजाफा हो रहा है. इस फिल्म की दीवानगी दर्शकों के इस कदर सिर चढ़कर बोल रही है कि दूसरे हफ्ते में भी थिएटर्स हाउसफुल रहे. इसी के साथ इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है. 'धुरंधर' की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने कर सकती है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद 8वें दिन इसने 32.5 करोड़ कमाए. 9वें दिन इस फिल्म का कलेक्शन 53 करोड़ रहा. फिर 10वें दिन इसने 58 करोड़, 11वें दिन 30.5 करोड़, 12वें दिन 30.5 करोड़ और 13वें दिन 25.5 करोड़ का कारोबार किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 23 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'धुरंधर' की 14 दिनों की कुल कमाई अब 460.25 करोड़ रुपये हो गई है.

 

 

Published at : 19 Dec 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
