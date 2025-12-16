हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूट्यूब वीडियो से कितना कमाती हैं प्राजक्ता कोली? जानें इनकम और नेटवर्थ

Prajakta Koli Net Worth: यूट्यूबक प्राजक्ता कोली फिल्मों ही नहीं ओटीटी पर भी धमाल मचा रही हैं. इसी के साथ वे खूब कमाई भी कर रही हैं. वे कई करोड़ की मालकिन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 02:59 PM (IST)
यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज सीरीज 'सिंगल पापा' से सुर्खियों में बनी हुई हैं. प्राजक्ता ने सीरीज में कुणाल खेमू के किरदार की बहन का रोल प्ले किया है और उनकी भूमिका काफी मजेदार है. इन सबके बीच प्राजक्ता काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं. चलिए आज यहां जानते वें कहां-कहां से कमाई करती हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है?

कंटेंट क्रिएटर के तौर पर किया था करियर शुरू
प्रजाक्ता कोली ने मुंबई के एक पॉपुलर रेडियो स्टेशन में इंटर्न के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने 2015 में अपना खुद का यूट्यूब चैनल  मोस्टली सेन शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया. यह उस समय की बात है जब यूट्यूब चैनल और कंटेंट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट देश में नया था. उनके नेचुरल कंटेंट ने जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया, खासकर युवा दर्शकों के बीच वे काफी पॉपुलर हो गई. देखते ही देखते उनके सब्सक्राइबरों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और आज उनके यूट्यूब पर 7.28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.


एक्टिंग में भी मचा रहीं धमाल
उन्होंने धीरे-धीरे एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा, 2020 में उनकी शॉर्ट फिल्म 'खयाली पुलाव' आई थी. हालांकि, नेटफ्लिक्स की रोमांटिक सीरीज़ 'मिसमैच्ड' में उनके अभिनय ने सबका ध्यान खींचा. न सिर्फ उनके अभिनय को, बल्कि उनके को-स्टार रोहित सराफ के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. शो के तीन सफल सीज़न आ चुके हैं. इसके बाद उन्हें 2022 में आई फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'जुग जुग जीयो' में अनिल कपूर, नीतू कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी के साथ भी देखा गया था. 2023 में आई रहस्यमयी थ्रिलर फिल्म 'नीयत' में वे विद्या बालन के साथ नज़र आईं थीं और हाल ही में उनकी कुणाल खेमू के साथ 'सिंगल पापा' रिलीज हुई है.



प्रजक्ता कोली की संपत्ति
लाइफ़स्टाइल एशिया के मुताबिक, यूट्यूबर-अभिनेत्री ने 2019 में अपने और अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा था. मुंबई स्थित इस आलीशान अपार्टमेंट की कीमत 50 लाख रुपये है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनके पास 40 लाख रुपये की टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है.

प्रजक्ता कोली की कितनी है नेटवर्थ

  • प्राजक्ता की नेटवर्थ में मुख्य रूप से उनके यूट्यूब चैनल, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्मों और टीवी शो से होने वाली आय शामिल है.
  • लाइफ़स्टाइल एशिया के अनुसार, यूट्यूब से उनकी मंथली इनकम लगभग 40 लाख रुपये है.
  • प्रजक्ता कोली अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए लगभग 30 लाख रुपये लेती हैं.
  • रिपोर्ट के अनुसार, 2024 और 2023 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 16 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 14 करोड़ रुपये और 2021 में लगभग 10 करोड़ रुपये थी.

प्रजक्ता कोली पर्सनल लाइफ
यूट्यूबर से अभिनेत्री बनीं प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी, 2025 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनाल से शादी की थी. 11 साल से रिश्ते में रहे इस जोड़े ने महाराष्ट्र के कर्जत स्थित ऑरलियन्स फार्म्स में करीबी दोस्तों और परिवार के बीच एक इंटीमेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की थी. 

Published at : 16 Dec 2025 02:59 PM (IST)
