Dhurandhar Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर' की सुनामी में बह गई 'सैयारा', फिल्म ने धड़ाधड़ तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड

Dhurandhar Box Office Collection Day 10: 'धुरंधर' ने आज बॉक्स ऑफिस पर 5 नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'सैयारा' को पछाड़ अब रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Dec 2025 08:29 PM (IST)
धुरंधर का खुमार दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. धुरंधर हर रोज बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मात दे रही है. अब फिल्म को थिएटर्स में रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं, इसके बावजूद फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है. 10वें दिन धुरंधर ने 5 नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है.

  • धुरंधर ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
  • फिल्म ने 8वें दिन 34.70 करोड़ रुपए और नवें दिन 53.70 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
  • अब धुरंधर के सेकेंड संडे यानी 10वें दिन का शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ गया है.
  • सैकनिल्क की मानें तो रणवीर सिंह की फिल्म ने आज 8 बजे रात तक 48.24 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का टोटल कलेक्शन 354.64 करोड़ रुपए हो गया है.
 
 
 
 
 
धुरंधर बनी 2025 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म
धुरंधर ने 354.64 करोड़ रुपए कमाकर सैयारा के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसी साल रिलीज हुई फिल्म ने सैयारा बॉक्स ऑफिस पर 329.73 करोड़ रुपए कमाए थे. अनीत पड्डा और अहान पांडे स्टारर ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म अब तक 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म थी. लेकिन अब ये खिताब धुरंधर के नाम हो गया है.

धुरंधर ने चकनाचूर किए ये चार रिकॉर्ड
सैयारा के अलावा धुरंधर ने 10वें दिन कई दूसरी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. रणवीर सिंह की क्राइम-एक्शन फिल्म ने सलमान खान से लेकर आमिर खान की फिल्मों को पछाड़ दिया है. धुरंधर ने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में बजरंगी भाईजान (320.34 करोड़) और टाइगर जिंदा है (339.16 करोड़) को मात दे दी है. इसके अलावा धुरंधर संजू (342.57 करोड़) और पीके (340.8 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन से भी आगे निकल गई है. 

धुरंधर ने 10वें दिन तोड़े ये 5 रिकॉर्ड

क्रम संख्या फिल्म का नाम कलेक्शन
1. संजू 342.57 करोड़
2. पीके 340.80 करोड़
3. टाइगर जिंदा है 339.16 करोड़
4. सैयारा 329.73 करोड़
5. बजरंगी भाईजान 320.34 करोड़
Published at : 14 Dec 2025 08:21 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar Saiyaara Dhurandhar Box Office Collection
