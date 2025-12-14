रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा कमाई कर रही है. पहले हफ्ते की तुलना में फिल्म ने दूसरे हफ्ते में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दूसरे शनिवार को फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. वहीं दूसरे रविवार को भी फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धमाका कर दिया था.

दसवें रविवार को एडवांस बुकिंग में धुरंधर का धमाका

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 28.14 करोड़ की एडवांस बुकिंग की. फिल्म ने नेशनल सिनेमा चेन में कुल 4.46 लाख टिकट बेचे. PVR में 2.02 लाख टिकट, INOX 1.58 लाख और सिनेपोलिस में 86 हज़ार के टिकट शामिल हैं. ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस बुकिंग में पूरे देश में टिकटों की बिक्री 9 लाख तक पहुंच गई. खबरें हैं कि फिल्म दूसरे रविवार को 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है. इस हिसाब से फिल्म सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्में

इस लिस्ट में पहले नंबर पर पुष्पा 2 हिंदी ने 54 करोड़ कमाए थे. वहीं छावा ने 41.1 करोड़, स्त्री 2 ने 40.75 करोड़, गदर 2 ने 38.90 करोड़ और बाहुबली 2 हिंदी ने 34.50 करोड़ की कमाई की थी.

आदित्य धर ने धुरंधर को डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी अहम रोल में हैं. फिल्म बहुत ही चर्चा में हैं. इस फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर वायरल हैं. अक्षय खन्ना की एक्टिंग की बहुत तारीफ हो रही है. उनकी धमाकेदार डांस वाली एंट्री हिट हो गई है.

वहीं फिल्म के बाकी गाने और सीन्स भी वायरल हैं. बता दें कि फिल्म ने 28 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ कमाए और अब दूसरे हफ्ते में धमाका कर रही है. आने वाले दिनों में देखना होगा कि फिल्म कितना कमाती है.