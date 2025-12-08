बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्म इन दिनों थिएटर्स में बहुत पसंद की जा रही है. 'तेरे इश्क में' और 'धुरंधर' दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही हैं. लेकिन जो 10 दिनों में 'तेरे इश्क में' नहीं कर पाई वो महज 3 दिनों में ही 'धुरंधर' ने कर दिखाया. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 'धुरंधर' ने 'तेरे इश्क में' की बराबर कर ली.

'तेरे इश्क में' का 10वें दिन का कलेक्शन

कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हुई. फिल्म में दिखाई गई इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है. इसके अलावा धनुष और कृति सेनन के पावर पैक्ड परफॉर्मेंस भी क्रिटिक्स समेत ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब रहा. पिछले 10 दिनों से फिल्म से थिएटर्स में बंपर कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 10वें दिन तक 'तेरे इश्क में' ने अपने खाते में 99.85 करोड़ रुपए जमा कर लिए.

कमाई के मामले में 'धुरंधर' निकल गई आगे

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. पहले ही वीकेंड में 'धुरंधर' को हॉलिडे का खूब फायदा मिला है और ये जमकर कमाई कर रही है. जो काम 'तेरे इश्क में' ने 10 दिनों में किया वही 'धुरंधर' ने 3 दिन में कर डाला. ढाई साल बाद रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' से वापसी कर बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने महज तीन दिनों में ही 99.50 करोड़ की कमाई कर ली.

अपनी जबरदस्त कहानी और स्टारकास्ट से 'धुरंधर' ऑडिएंस को एंटरटेन कर रही है. रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, और आर माधवन जैसे कई कलाकार नजर आ रहे हैं. इसके अलावा सारा अर्जुन ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. ओवरऑल 'धुरंधर' की कहानी से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक क्रिटिक्स और दर्शकों का ध्यान खींचने में सक्सेसफुल रही.