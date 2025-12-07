हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Winner: इस बार 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी के गौरव खन्ना नाम हो चुकी है. उन्होंने फरहाना को पीछे करते हुए विनर का ताज अपने सिर पहना. अब वो बिग बॉस के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 08 Dec 2025 12:16 AM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' के ग्रैड फिनाले में गौरव खन्ना ने बिग बॉस ट्रॉफी अपने नाम करते हुए विनर का ताज अपने सिर सजाया है. अनुपमा जैसे तमाम शोज में काम कर चुके एक्टर टीवी जगत का बड़ा नाम हैं और उनके चाहने वालों ने उन्हें इस ट्रॉफी का हकदार माना और विनर भी बनाया.

टॉप 2 में पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वो नर्वस हैं लेकिन उनके चाहने वालों ने जमकर वोटिंग की और उन्होंने प्राइज मनी और ट्रॉफी दोनों ही अपने नाम की. बता दें कि उनकी को-एक्ट्रेस अनुपमा यानी रुपाली गांगुली ने विनर का ताज पहनने से पहले ही एडवांस में गौरव को विनर बनने की बधाई दे दी थी. उनका प्रीडिक्शन सही भी निकला.

ट्रॉफी के साथ मिली 50 लाख की प्राइज मनी

गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 का विनर बनने पर सलमान खान ने चमचमाती ट्रॉफी दी. साथ ही, शो के मेकर्स की ओर से उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी दी गई है.


Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी

फरहाना भट्ट बनीं रनर अप

बिग बॉस सीजन 19 के टॉप 2 में फरहाना भट्ट ने भी अपनी जगह बनाई. हालांकि, वो अपने सिर ये ताज नहीं सजा पाईं. वो फिनाले में रनरअप रहीं. पूरे सीजन में उनकी मौजूदगी काफी मजबूत रही और यही वजह रही कि फैंस ने उन्हें वोटिंग करके गौरव खन्ना के बगल में खड़ा कर दिया.


Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी

टॉप 3 कंटेस्टेंट

टॉप 3 कंटेस्टेंट में जगह बनाने में गौरव खन्ना के अलावा फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे भी सफल हो पाए थे. हालांकि, गौरव खन्ना के फैंस ने इन दोनों को इस रेस से बाहर कर दिया. फिर भी ये दोनों टॉप 3 तक जरूर पहुंचे.

टॉप 5 में किसने बनाई जगह

'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना तो बन गए हैं लेकिन उनका मुकाबला बाकी के जिन 4 कंटेस्टेंट से रहा वो नाम इस तरह से हैं- प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट. इन चारों कंटेस्टेंट ने टॉप 5 फाइनलिस्ट में जगह बनाई थी. इन्होंने विनर को खूब तगड़ा कंपटीशन भी दिया.

बता दें कि इन पांचों में से गौरव खन्ना टीवी जगत के बड़े नाम हैं तो प्रणीत मोरे एक स्टैंडअप कॉमेडियन. अमाल मलिक म्यूजकि वर्ल्ड का बड़ा नाम हैं और तान्या मित्तल सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर. फरहाना भट्ट की बात करें तो वो पीस एक्टिविस्ट हैं.

एविक्शन के दौरान सबसे पहले सिंगर अमाल मलिक बाहर हुए. उनके बाद तान्या मित्तल भी बाहर हो गईं. आखिरी में प्रणीत मोरे और फरहाना भी रेस से बाहर हो गईं.


Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी

विनर गौरव खन्ना के बारे में

इस बार के बिग बॉस के विनर गौरव खन्ना के बारे में बात करें तो वो लोगों के बीच नया चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं थे. शो में आने से पहले भी उनके लाखों चाहने वाले थे और अब उन फॉलोवर्स की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है. अनुपमा में उनके कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था.

गौरव खन्ना कानपुर के रहने वाले हैं और वो पिछले करीब 2 दशक से टीवी दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2006 में भाभी सीरियल से एक्टिंग में कदम रखा था. इसके बाद वो कुमकुम, अर्द्धांगिनी और सीआईडी जैसे कई शोज में दिख चुके हैं.

इस रोल ने बनाया स्टार

गौरव खन्ना की फैन फॉलोविंग तब और बढ़ गई जब वो टीवी शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया बनकर 2020 में दिखे. उनके इस रोल के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. सलमान खान ने भी शो में उनके गेम की खूब तारीफ की थी.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 07 Dec 2025 11:47 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Bigg Boss 19 Finale Winner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
Advertisement

वीडियोज

UP News: बरेली में पति-पत्नी चोर गैंग का भंडाफोड़! CCTV में कैद हुई वारदात | Crime News | ABP News
Crime News : बीमे के लिए रिश्तों का खूनी चक्रव्यूह | Sansani
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
बेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष
बेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
यूटिलिटी
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget