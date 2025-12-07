Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना के सिर सजा 'बिग बॉस 19' विनर का ताज, 50 लाख प्राइज मनी के साथ घर ले गए ट्रॉफी
Bigg Boss 19 Winner: इस बार 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी के गौरव खन्ना नाम हो चुकी है. उन्होंने फरहाना को पीछे करते हुए विनर का ताज अपने सिर पहना. अब वो बिग बॉस के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं.
'बिग बॉस 19' के ग्रैड फिनाले में गौरव खन्ना ने बिग बॉस ट्रॉफी अपने नाम करते हुए विनर का ताज अपने सिर सजाया है. अनुपमा जैसे तमाम शोज में काम कर चुके एक्टर टीवी जगत का बड़ा नाम हैं और उनके चाहने वालों ने उन्हें इस ट्रॉफी का हकदार माना और विनर भी बनाया.
टॉप 2 में पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि वो नर्वस हैं लेकिन उनके चाहने वालों ने जमकर वोटिंग की और उन्होंने प्राइज मनी और ट्रॉफी दोनों ही अपने नाम की. बता दें कि उनकी को-एक्ट्रेस अनुपमा यानी रुपाली गांगुली ने विनर का ताज पहनने से पहले ही एडवांस में गौरव को विनर बनने की बधाई दे दी थी. उनका प्रीडिक्शन सही भी निकला.
ट्रॉफी के साथ मिली 50 लाख की प्राइज मनी
गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 का विनर बनने पर सलमान खान ने चमचमाती ट्रॉफी दी. साथ ही, शो के मेकर्स की ओर से उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी दी गई है.
फरहाना भट्ट बनीं रनर अप
बिग बॉस सीजन 19 के टॉप 2 में फरहाना भट्ट ने भी अपनी जगह बनाई. हालांकि, वो अपने सिर ये ताज नहीं सजा पाईं. वो फिनाले में रनरअप रहीं. पूरे सीजन में उनकी मौजूदगी काफी मजबूत रही और यही वजह रही कि फैंस ने उन्हें वोटिंग करके गौरव खन्ना के बगल में खड़ा कर दिया.
टॉप 3 कंटेस्टेंट
टॉप 3 कंटेस्टेंट में जगह बनाने में गौरव खन्ना के अलावा फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे भी सफल हो पाए थे. हालांकि, गौरव खन्ना के फैंस ने इन दोनों को इस रेस से बाहर कर दिया. फिर भी ये दोनों टॉप 3 तक जरूर पहुंचे.
टॉप 5 में किसने बनाई जगह
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना तो बन गए हैं लेकिन उनका मुकाबला बाकी के जिन 4 कंटेस्टेंट से रहा वो नाम इस तरह से हैं- प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट. इन चारों कंटेस्टेंट ने टॉप 5 फाइनलिस्ट में जगह बनाई थी. इन्होंने विनर को खूब तगड़ा कंपटीशन भी दिया.
बता दें कि इन पांचों में से गौरव खन्ना टीवी जगत के बड़े नाम हैं तो प्रणीत मोरे एक स्टैंडअप कॉमेडियन. अमाल मलिक म्यूजकि वर्ल्ड का बड़ा नाम हैं और तान्या मित्तल सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर. फरहाना भट्ट की बात करें तो वो पीस एक्टिविस्ट हैं.
एविक्शन के दौरान सबसे पहले सिंगर अमाल मलिक बाहर हुए. उनके बाद तान्या मित्तल भी बाहर हो गईं. आखिरी में प्रणीत मोरे और फरहाना भी रेस से बाहर हो गईं.
विनर गौरव खन्ना के बारे में
इस बार के बिग बॉस के विनर गौरव खन्ना के बारे में बात करें तो वो लोगों के बीच नया चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं थे. शो में आने से पहले भी उनके लाखों चाहने वाले थे और अब उन फॉलोवर्स की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है. अनुपमा में उनके कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था.
गौरव खन्ना कानपुर के रहने वाले हैं और वो पिछले करीब 2 दशक से टीवी दुनिया में एक्टिव हैं. उन्होंने साल 2006 में भाभी सीरियल से एक्टिंग में कदम रखा था. इसके बाद वो कुमकुम, अर्द्धांगिनी और सीआईडी जैसे कई शोज में दिख चुके हैं.
इस रोल ने बनाया स्टार
गौरव खन्ना की फैन फॉलोविंग तब और बढ़ गई जब वो टीवी शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया बनकर 2020 में दिखे. उनके इस रोल के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. सलमान खान ने भी शो में उनके गेम की खूब तारीफ की थी.
