रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' की सर्टिफिकेशन डिटेल्स आई सामने, रन टाइम का भी हो गया खुलासा

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, वहीं इसके प्रीव्यू शो 18 मार्च को रखे गए हैं. फिलहाल प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग हो रही है. इन सबके बीच आयरिश सेंसर बोर्ड से फिल्म का सर्टिफिकेशन जारी कर दिया गया है अब फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन ऑनलाइन वायरल हो रहा है. इसके बारे मे पूर डिटेल यहां जान सकते हैं.

'धुरंधर: द रिवेंज' का सेंसर सर्टिफिकेशन

ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबितक रणवीर सिंह की इस फ़िल्म को '18' (सिर्फ़ एडल्ट्स के लिए) सर्टिफिकेशन के साथ पास किया गया है, इसकी वजह फिल्म में दिखाए गए जबरदस्त एक्शन सीन, 'हिंसा', 'अश्लील भाषा' और 'माइल्ड न्यूडिटी’ वाले सीन हैं यह ठीक वैसी ही रेटिंग है जैसी 'धुरंधर' (2025) को 5 दिसंबर को रिलीज़ के समय 'A' रेटिंग के तौर पर मिली थी.

'धुरंधर: द रिवेंज' का रनटाइम

फिल्म के ऑफिशियल रनटाइम को लेकर चल रही काफी चर्चा के बीच, सेंसर सर्टिफिकेट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि फिल्म का रनटाइम लगभग 235 मिनट होगा. इस तरह, यह हाल के समय में रिलीज़ हुई सबसे लंबी मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में से एक बन गई है. लगभग चार घंटे के रनटाइम के साथ, यह फिल्म 'धुरंधर' से लगभग 30 मिनट ज़्यादा लंबी होगी, जिसका रनटाइम सिर्फ़ 214 मिनट था।

'धुरंधर: द रिवेंज' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 'धुरंधर' गाथा की अगली कड़ी है, जो बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया था. इस फ़िल्म ने न सिर्फ़ भारत में बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई की, बल्कि दुनिया भर में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग से हुई कुल कमाई लगभग 31.9 करोड़ रुपये (ग्रॉस) तक पहुंच गई है. वहीं, शुरुआती रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यह फ़िल्म उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफ़िस पर अपने शुरुआती वीकेंड में 4.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर सकती है.