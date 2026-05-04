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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेटे के जन्म के बाद पहली बार पति विक्की संग स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, ऑल ब्लैक लुक में कपल ने की ट्विनिंग तस्वीरें वायरल

बेटे के जन्म के बाद पहली बार पति विक्की संग स्पॉट हुईं कैटरीना कैफ, ऑल ब्लैक लुक में कपल ने की ट्विनिंग तस्वीरें वायरल

Vicky Kaushal-Katrina Kaif Airport Look: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को हाल ही में एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया. ये कपल पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार साथ नजर आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 11:00 AM (IST)
Vicky Kaushal-Katrina Kaif Airport Look: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को हाल ही में एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया. ये कपल पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार साथ नजर आया है.

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले साल नवंबर में एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बने थे. जहां विक्की इसके बाद कई बार पब्लिक में नजर आए, वहीं कैटरीना मां बनने के बाद लाइमलाइट से दूर रहकर अपना समय परिवार को दे रही थीं. अब महीनों बाद ये कपल पहली बार साथ नजर आया. दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने पपराज़ी के लिए पोज भी दिए. लुक की बात करें तो दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे—विक्की ने अपने लुक में ब्राउन जैकेट ऐड की, वहीं कैटरीना ब्लैक ओवरकोट में बेहद ग्लैमरस और रेडिएंट नजर आईं. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इस अपीयरेंस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

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बीती रात बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
बीती रात बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
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इस दौरान दोनों काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने सभी का ध्यान खींचा.
इस दौरान दोनों काफी स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने सभी का ध्यान खींचा.
Published at : 04 May 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Katrina Kaif VICKY KAUSHAL

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