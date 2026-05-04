हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'

'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'

Tinnu Anand Interview: टीनू आनंद ने 'शहंशाह' से जुड़ा एक पुराना किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट के कारण फिल्म पर आई मुश्किलों और बाद में वापसी पर खुलकर बातें की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

निर्देशक और सिंगर टीनू आनंद इन दिनों अपने एक पुराने इंटरव्यू को लेकर चर्चा में है. इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी फिल्म शहंशाह और अमिताभ बच्चन से जुड़ी कई किस्सों का खुलासा किया, जो मजेदार और दिलचस्प है. फिल्म बनाने के समय वो पल उनके लिए जितना खराब हो गया था, उसका अंत उनके लिए उतना ही खास रहा, जिसे वो कभी भूल नहीं सकते. 

फिल्म के समय टीनू को हुई मुश्किलें 

बॉलीवुड बबल से बातचीत में जब उनसे शहंशाह फिल्म में आई  दिक्कतों के बारे में पूछा गया, तब टीनू आनंद ने कहा, 'शहंशाह की मेन प्रॉब्लम थी कि फिल्म शुरू नहीं हो रही थी. अमिताभ बच्चन का एक्सिडेंट हो गया था और हमने पैसे बहुत उठाए हुए थे. जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उसके दो हफ्ते के बाद में अनाउंसमेंट आ गई कि इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि अब वो शायद फिल्मों में काम ही नहीं करेंगे और हमारी पिक्चर शुरू हो गई थी. हमने फाइनेंसियल से पैसे उठा लिए थे और ये बहुत वर्स्ट चीज थी. आपको फाइनेंस मिला है, उसका मीटर चालू हो गया, तो खबर ये मिलती है कि अमिताभ बच्चन जो आपका मेन हीरो है जिसकी वजह से आपको पैसे दिए गए हैं. वो तो है नहीं आपके पिक्चर में. काम ही छोड़ रहा है. सब मेरे दरवाजे के बाहर थे और ये समय मेरे लिए सबसे ज्यादा खराब था.' 

आगे टीनू आनंद ने कहा, 'इन सभी प्रॉब्लम के बाद अमिताभ बच्चन वापस आए. मैं उनसे मिला क्योंकि खबर मुझे मिली कि अमित जी ने आपको बुलाया है. वहां पर मैंने उनको एक डायलॉग मारा था, लंच ब्रेक हो गया था तो तीन थालियां लग गई थी. उन्होंने बोला खाना खाओ. सर ने खाना शुरू किया, लेकिन देखा मैं खा नहीं रहा हूं. फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ खा क्यों नहीं रहे हो तुम? तब मैंने कहा कि सर आप मेरी जान ले लीजिए. मेरी भूख मिट जाएगी. आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी. तभी वो कहते है कि मेरी बातचीत हुई है बंटी से और जैसे ही मैं पिक्चर शुरू करूंगा कोई भी, तुम्हारी पिक्चर पहले करूंगा. इसी खुशी में मैं नाचता हुआ टैक्सी से गया था.'

ये भी पढ़ें: तारा सुतारिया ही नहीं, अनन्या पांडे समेत इन एक्ट्रेसेस संग भी रही आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग की चर्चा

कैसी थी फिल्म? 

बता दें कि शहंशाह साल 1988 में रिलीज हुई थी और इसे टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्रि, अमरीश पुरी और प्राण जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे. इसकी कहानी एक ईमानदार पुलिस अफसर और रात में न्याय करने वाले शहंशाह के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म अपने डायलॉग्स और अमिताभ के दमदार किरदार के लिए खूब पसंद की गई. रिलीज के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और आज भी इसे बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है.

ये भी पढ़ें: Sunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का कब्ज़ा, 'पैट्रियट' ने 'भूत बंगला' को पछाड़ा, जानिए संडे कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 04 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Tinnu Anand Shahenshah Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सड़क पर छोड़ा गया इंसान नहीं हूं', फेक वीडियो पर फूटा आशिकी फेम राहुल रॉय का गुस्सा, हेटर्स को दिया जवाब
'सड़क पर छोड़ा गया इंसान नहीं हूं' फेक वीडियो पर फूटा आशिकी फेम राहुल रॉय का गुस्सा
बॉलीवुड
'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'
'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 3:‘राजा शिवाजी’ ने संडे को उड़ाया गर्दा, बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
‘राजा शिवाजी’ ने संडे को उड़ाया गर्दा, बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results 2026: 6 सीटों पर बीजेपी आगे | BJP vs TMC
West Bengal Election Results: TMC से आगे निकली BJP! | BJP | TMC | Mamata
Vote Counting For Assembly Elections 2026: Bhawanipur में ममता बनर्जी आगे | Mamata | TMC | BJP
West Bengal Election Results: बंगाल में की इस सीट पर नहीं होगी काउंटिंग | BJP VsTMC | Mamata
West Bengal Election Results: काउंटिग से पहले Agnimitra Paul का दावा | BJP VsTMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ऑटो
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget