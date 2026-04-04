Live: तीसरे शनिवार धड़ाधड़ नोट छाप रही 'धुरंधर 2', रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office Day 17 Live: तीसरे शनिवार 1000 करोड़ी बनेगी 'धुरंधर 2'? रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Day 17 Live: तीसरे शनिवार 1000 करोड़ी बनेगी 'धुरंधर 2'? रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Dhurandhar 2 BO Day 17 Live: 'धुरंधर 2' तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी थमने के मूड में नहीं हैं. 16वें दिन इसने भी धमाकेदार कलेक्शन किया. यहां 17वें दिन की कमाई और ऑक्यूपेंसी की सारी जानकारी है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Apr 2026 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

Dhurandhar 2 Box Office Day 17 Live: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार दो हफ्ते गुजारने के बाद अब अपने तीसरे वीकेंड में पहुंच गई है. लेकिन इस फिल्म की रफ्तार जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. 16वे दिन तीसरे शुक्रवार को इसकी कमाई में एक बार फिर तेजी देखी गई. अब ये फिल्म तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन भी एक और बड़े उछाल का टारगेट लेकर चल रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म 17वें दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानते हैं.

'धुरंधर 2' के 16वें दिन का कलेक्शन?

  • 'धुरंधर 2' ने तीसरे फ्राइडे यानी अपनी रिलीज के 16वें दिन फिर अपने कलेक्शनसे हैरान किया. इसने 13,330 शो से 21.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.
  • फिल्म का 16 दिनों का कुल नेट कलेक्शन  959.37 करोड़ हुआ है.
  • वहीं भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 1148.58 करोड़ हो गया है.

धुरंधर 2' के 17वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 17Live)
'धुरंधर 2' अपनी रिलीज के 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के मूड में दिख रही है. वीकेंड होने के चलते इसकी कमाई में अच्छी-खासी तेजी आने की उम्मीद है. फिलहाल  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 17वें  दिन यानी तीसरे फ्राइडे को रात 10 बजे तक इस फिल्म ने 25.65 करोड़ कमा डाले हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 17 ऑक्यूपेंसी 
25.65 करोड़ (रात 10 बजे तक) 27.9%

'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट
तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन धुरंधर 2 की दोपहर 3 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 23.9% दर्ज की गई है.

 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस Day-wise कलेक्शन

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट)
पेड प्रीव्यू 43 करोड़
पहला दिन 102.55 करोड़
दूसरा दिन 80.72 करोड़
तीसरा दिन 113.00 करोड़
चौथा दिन 114.85 करोड़
पांचवा दिन 65 करोड़
छठा दिन 56.60 करोड़
सातवां दिन 48.75 करोड़
आठवां दिन 49.70 करोड़
नौंवा दिन 41.75 करोड़
दसवां दिन 62.85 करोड़
                         ग्याहरवां दिन                            68.10 करोड़
                         बाहरवां दिन                           25.30 करोड़ 
                         तेहरवां दिन                            27.75 करोड़ 
                        चौदहवां दिन                                20.10 करोड़
                        पंद्रहवां दिन                              18.30 करोड़
                       सोलहवां दिन                                 21.55 करोड़
                       सत्रहवां दिन                 25.65 करोड़ (रात 10 बजे तक)
टोटल इंडिया कलेक्शन                      985.02 करोड़        

धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
वहीं धुरंधर 2 की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने दुनियाभर में 16वें दिन 15सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में, फ़िल्म ने 16वें दिन 5.00 करोड़ कमाए, जिससे अब तक इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 375.00 करोड़ हो गया है. इसी के साथ  इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1523.58 करोड़ हो गया है. 

Published at : 04 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 The Revenge Dhurandhar 2 Box Office Day17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 17 Live: तीसरे शनिवार 1000 करोड़ी बनेगी 'धुरंधर 2'? रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live: तीसरे शनिवार धड़ाधड़ नोट छाप रही 'धुरंधर 2', रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'हमजा' ने किया 'रहमान डकैत' का डायलॉग कॉपी, स्टेज पर छा गए 'धुरंधर' रणवीर सिंह, वीडियो वायरल
'हमजा' ने किया 'रहमान डकैत' का डायलॉग कॉपी, स्टेज पर छा गए 'धुरंधर' रणवीर सिंह, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Entertainment News Live Updates: 'रामायण' में 'इंद्रदेव' बनेंगे ये एक्टर, पति से 15 साल बाद तलाक ले रहीं सेलिना जेटली का छलका दर्द
Live Updates: 'रामायण' में 'इंद्रदेव' बनेंगे ये एक्टर, पति से 15 साल बाद तलाक ले रहीं सेलिना जेटली का छलका दर्द
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का इंतजार हुआ लंबा, अब इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का इंतजार हुआ लंबा, अब इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Ego ने बचाई Abhishek Bachchan और Aishwarya Rai की शादी?
Sansani: महायुद्ध का सबसे 'विध्वंसक' चैप्टर ! | Iran-israel War | Middle East War | Trump | abp News
Iran Israel War Update: ट्रंप का नया टारगेट सेट...पावर सेंटर पर करेंगे अटैक! | Middle East
Janhit With Chitra Tripathi: ईरान के मारे...Trump बेचारे, गुरूर..चूर-चूर! | Iran US Israel War
Khabar Filmy Hain: रोमांस से एक्शन तक... सलमान खान की 'सिकंदर' का फर्स्ट लुक आउट | Mathrubhumi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
राजस्थान
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
बॉलीवुड
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
इंडिया
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
हेल्थ
Varun Dhawan Daughter DDH Disease: किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो वायरल
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget