Live: तीसरे शनिवार धड़ाधड़ नोट छाप रही 'धुरंधर 2', रात 10 बजे तक 985 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Day 17 Live: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार दो हफ्ते गुजारने के बाद अब अपने तीसरे वीकेंड में पहुंच गई है. लेकिन इस फिल्म की रफ्तार जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. 16वे दिन तीसरे शुक्रवार को इसकी कमाई में एक बार फिर तेजी देखी गई. अब ये फिल्म तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन भी एक और बड़े उछाल का टारगेट लेकर चल रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म 17वें दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानते हैं.

'धुरंधर 2' के 16वें दिन का कलेक्शन?



'धुरंधर 2' ने तीसरे फ्राइडे यानी अपनी रिलीज के 16वें दिन फिर अपने कलेक्शनसे हैरान किया. इसने 13,330 शो से 21.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

फिल्म का 16 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 959.37 करोड़ हुआ है.

वहीं भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 1148.58 करोड़ हो गया है.

धुरंधर 2' के 17वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 17Live)

'धुरंधर 2' अपनी रिलीज के 17वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के मूड में दिख रही है. वीकेंड होने के चलते इसकी कमाई में अच्छी-खासी तेजी आने की उम्मीद है. फिलहाल सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को रात 10 बजे तक इस फिल्म ने 25.65 करोड़ कमा डाले हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.



धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 17 ऑक्यूपेंसी 25.65 करोड़ (रात 10 बजे तक) 27.9%

'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट

तीसरे शनिवार यानी 17वें दिन धुरंधर 2 की दोपहर 3 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 23.9% दर्ज की गई है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस Day-wise कलेक्शन

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) पेड प्रीव्यू 43 करोड़ पहला दिन 102.55 करोड़ दूसरा दिन 80.72 करोड़ तीसरा दिन 113.00 करोड़ चौथा दिन 114.85 करोड़ पांचवा दिन 65 करोड़ छठा दिन 56.60 करोड़ सातवां दिन 48.75 करोड़ आठवां दिन 49.70 करोड़ नौंवा दिन 41.75 करोड़ दसवां दिन 62.85 करोड़ ग्याहरवां दिन 68.10 करोड़ बाहरवां दिन 25.30 करोड़ तेहरवां दिन 27.75 करोड़ चौदहवां दिन 20.10 करोड़ पंद्रहवां दिन 18.30 करोड़ सोलहवां दिन 21.55 करोड़ सत्रहवां दिन 25.65 करोड़ (रात 10 बजे तक) टोटल इंडिया कलेक्शन 985.02 करोड़

धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं धुरंधर 2 की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इसने दुनियाभर में 16वें दिन 15सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में, फ़िल्म ने 16वें दिन 5.00 करोड़ कमाए, जिससे अब तक इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 375.00 करोड़ हो गया है. इसी के साथ इसका दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1523.58 करोड़ हो गया है.