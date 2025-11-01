धर्मेंद्र को क्यों हॉस्पिटल में कराया गया था एडमिट, असली वजह आई सामने

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के फैंस शुक्रवार को परेशान हो गए हैं. एक्टर की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने के पीछे की वजह सामने आ गई है. उनकी टीम ने जानकारी दी है कि आखिर धर्मेंद्र को अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि एक्टर को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र सांस फूलने की शिकायत लेकर आए थे. वो आईसीयू में हैं और अभी सो रहे हैं. स्टाफ मेंबर ने भी बताया था कि वो अब स्टेबल हैं. उनकी हार्ट रेट 70 है और उनका बीपी भी नॉर्मल है.

क्यों अस्पताल में हुई भर्ती

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें शुक्रवार शाम को सुर्खियों में आईं, जब इंडिया टुडे के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया- हो सकता है किसी ने उन्हें देख लिया हो और खबर बना दी हो. वह बिल्कुल ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है. उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे अभी-अभी अपने निर्धारित टेस्ट के लिए गए हैं. हालांकि, थोड़ी देर बाद ही, एनडीटीवी की एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि अभिनेता पिछले पांच दिनों से अस्पताल में हैं.

आंख की कराई थी सर्जरी

बता दें कुछ समय पहले 90 साल के धर्मेंद्र ने अपनी आंख की सर्जरी करवाई थी. आंख पर पट्टी बांधकर उनके अस्पताल से बाहर आते हुए वीडियो सामने आया था. जिसके बाद उन्होंने पैपराजी से बात करते हुए कहा था- मैं स्ट्रॉंग हूं.अभी भी धर्मेंद्र में बहुत दम है. अभी भी जान रखता हूं. मेरी आंख, आई ग्राफ्ट (कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन) हो गई है. मैं मजबूत हूं. मेरे दर्शकों और मेरे प्रशंसकों, आपको प्यार.

वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. वो कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं.

