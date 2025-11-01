सोहा अली खान को हर अक्टूबर के महीने में पिता से क्यों मिलते थे 50 रुपये? एक्ट्रेस ने सुनाया दिलचस्प किस्सा
Soha Ali Khan: सोहा अली खान ने अपने पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि उन्हें उनके पिता मंसूर अली खान से हर अक्टूबर के महीने में 50 रुपये मिलते थे. एक्ट्रेस ने इसकी वजह भी बताई है.
एक्ट्रेस-ऑथर सोहा अली खान ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट "ऑल अबाउट हर" में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए. वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि हर अक्टूबर के महीने में उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी उन्हें 50 रुपये देते थे. सोहा ने इसकी हैरान कर देने वाली वजह भी बताई.
हर अक्टूबर के महीने में पिता से सोहा को क्यों मिलते थे 50 रुपये?
सोहा अली खान ने कहा, "जब मैं 12 साल की थी, तब मेरे पिता ने मुझे जन्मदिन के गिफ्ट में 500 रुपये दिए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया था, मैं इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती थी या मैं 500 रुपये वापस कर सकती थी और बदले में वह मुझे हर अक्टूबर में 50 रुपये देते." अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि "मुझे लगा कि वह चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, और उन्होंने अपना वादा निभाया. इसलिए हर साल, बिना किसी चूक के, मुझे अक्टूबर में उनसे 50 रुपये मिलते थे. और वह छोटी सी रकम, बचत का एक सबक लगती थी, और यह कि कैसे एक छोटी, लगातार आदत, समय के साथ बढ़ती जाती है और महत्वपूर्ण बन जाती है."
फाइनेंशियल डिस्प्लिन बन गया लाइफ का हिस्सा
उन्होंने आगे कहा, "और इस एक्सरसाइज ने मुझे सेविंग की अहमियत, फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाने का महत्व सिखाया और मुझे लगता है कि मैं उस सोच को अपने साथ लेकर चलने में सक्षम रही हूं, चाहे वह अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना हो. या मेरे बिल समय पर चुकाए जाएं, या मैं कैसे टॉप पर रहना चाहती हूं, अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करते रहना हो, फाइनेंशियल डिस्प्लिन आज मेरी पहचान का एक हिस्सा बन गया है."
सोहा अली खान वर्क फ्रंट
सोहा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो 46 साल की एक्ट्रेस आखिरी बार हॉरर ड्रामा "छोरी 2" में दिखाई दी थीं. इस फिल्म में उन्होंने दासी मां का इम्प्रेसिव किरदार निभाया था. विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2021 की थ्रिलर "छोरी" का सीक्वल है. नुसरत भरुचा स्टारर, इस सीक्वल में गश्मीर महाजनी और सौरभ गोयल सहित कई अन्य कलाकार भी थे. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा द्वारा निर्मित यह फिल्म 11 अप्रैल, 2025 को रिलीज़ होगी।
