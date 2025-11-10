धर्मेंद्र ने परिवार के 2 बच्चों को बनाया सुपरस्टार और 1 को स्टार, इस ट्रिक से संभाला 4 का करियर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने 1981 में फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम और भी मजबूत करने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस विजयता फिल्म्स खोला. इस प्रोडक्शन हाउस की नींव उन्होंने अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रखी थी.

विजयता फिल्म्स के जरिए धर्मेंद्र ने सबसे पहले अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च किया, जिससे दोनों ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.

इसके बाद धर्मेंद्र ने अपने परिवार की अगली पीढ़ी को भी फिल्मों में अवसर दिया और अपने पोते करण देओल को भी दर्शकों के सामने पेश किया. आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ परिवार का फिल्मी सफर.

बेताब

धर्मेंद्र ने अपने प्रोडक्शन हाउस विजयता फिल्म्स से 1983 में 'बेताब' फिल्म पेश की. इस फिल्म के जरिए उन्होंने खुद को एक सफल प्रोड्यूसर के रूप में साबित किया और अपने बेटे सनी देओल को बॉलीवुड का नया हीरो लॉन्च किया. 'बेताब' ने सनी के करियर की मजबूत शुरुआत की और दर्शकों के बीच उन्हें तुरंत पहचान दिलाई.





बरसात

इसके बाद, साल 1995 में बॉबी देओल को 'बरसात' फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर लॉन्च किया गया. इस फिल्म ने बॉबी को दर्शकों के बीच पहचान दिलाई और उनके करियर की मजबूत शुरुआत हुई. बरसात के बाद बॉबी ने धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है.





सोचा ना था

साल 2005 में धर्मेंद्र ने 'सोचा न था' फिल्म के जरिए अपने भाई के बेटे अभय देओल को बॉलीवुड में लॉन्च किया. इस फिल्म से अभय ने अपने करियर की शुरुआत की और दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई.



अपने

साल 2007 में जब सनी देओल और बॉबी देओल का करियर ठहराव में था तब धर्मेंद्र ने फिल्म 'अपने' को विजयता फिल्म्स के बैनर तले बनाई और साथ काम भी किया. इस फिल्म में दोनों भाइयों ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसी फिल्म के जरिए सनी और बॉबी ने इंडस्ट्री में फिर से अपनी जगह बनाई और दर्शकों के बीच अपनी पहचान मजबूत की.





यमला पगला दीवाना

साल 2011 में, धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म 'यमला पगला दीवाना' रिलीज हुई. इस फिल्म में पिता और दोनों बेटों ने साथ में स्क्रीन शेयर किया और दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट दियाय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और तीनों की एक्टिंग और कैमिस्ट्री ने दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया.







पल पल दिल के पास

साल 2019 में, विजयता फिल्म्स की फिल्म पल‑पल दिल के पास रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपने पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल को बॉलीवुड में लॉन्च किया. इस फिल्म के जरिए करण ने इंडस्ट्री में कदम रखा. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी हिट नहीं रही. हालांकि उन्हें अभी तक इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई.



