बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनके निधन के तीन दिन बाद आज (27 नवंबर) को देओल फैमिली ने उनकी प्रेयर मीट रखी थी. सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट होस्ट की थी जिसमें बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं. वहीं अब प्रेयर सीट से इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

धर्मेंद्र की शोक सभा से दो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हैं. पहली फोटो में सनी देओल हाथ जोड़कर शोक जताने पहुंचे लोगों से मिलते दिख रहे हैं. उनके साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने बॉबी देओल भी लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनकी वाइफ तान्या देओल और बेटे आर्यमान देओल भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं.

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से सामने आई अमीषा पटेल की फोटो

फोटो के बैकग्राउंड में धर्मेंद्र का बड़ा-सा फोटो फ्रेम भी लगा दिख रहा है. एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं. प्रेयर मीट से उनकी एक फोटो सामने आई हैं. इसमें वो व्हाइट कलर टी-शर्ट पहने नजर आ रही हैं. फोटो में वो लोगों से बात करती दिख रही हैं. इसी तस्वीर में राज बब्बर की भी झलक देखने को मिली.

धर्मेंद्र के लिए सनी-हेमा ने अलग-अलग रखी प्रेयर मीट

धर्मेंद्र के लिए देओल फैमिली और हेमा मालिनी ने अलग-अलग प्रेयर मीट रखी. जहां देओल फैमिली ने मुंबई के एक होटल में शोक सभा होस्ट की तो नहीं हेमा मालिनी ने अपने घर पर ही प्रेयर मीट रखी. दोनों ही जगह सेलेब्स ने पहुंचकर दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी. सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, फरदीन खान, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर मुकेश छाबड़ा तक ही-मैन की शोक सभा में शामिल हुए. वहीं गोविंदा की वाइफ सुनीका आहूजा, फरदीन खान, महिमा चौधरी, फातिमा सना शेख समेत कई हस्तियों ने हेमा मालिनी के घर पर हुई धर्मेंद्र की शोक सभा में शिरकत की.