हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKaty Perry Net Worth: कुबेर का खजाना है इनके पास, दौलत के सामने शाहरुख-सलमान की नेटवर्थ भी कुछ नहीं

Katy Perry Net Worth: कुबेर का खजाना है इनके पास, दौलत के सामने शाहरुख-सलमान की नेटवर्थ भी कुछ नहीं

Katy Perry Net Worth: कैटी पेरी अमेरिका सबसे अमीर सिंगर्स में से एक हैं. इस वक्त वो कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो संग रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 12 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की फेमस सिंगर कैटी पेरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. इस वक्त उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बाहों में नजर आई. दोनों की तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. लेकिन यहां हम आपको इनके अफेयर नहीं बल्कि सिंगर की नेटवर्थ से रूबरू करवाने वाले हैं. जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

करोड़ों में कमाते हैं कैटी के गाने

कैटी पेरी का नाम उन सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हैं, जिनके गाने करोड़ो में कमाई करके रिकॉर्ड बनाते हैं. यही वजह है कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल की मालकिन हैं. वहीं अपनी जादुई आवाजे के अलावा वो हुस्न से भी फैंस को दीवाना बनाए रखती हैं. कैटी ने कुछ वक्त पहले अपने गानों के राइट्स मिलियंस में एक कंपनी को बेच दिए थे. जिसके बाद उनकी नेटवर्थ में एक तगड़ा उछाल आया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

कैटी पेरी की नेटवर्थ कितनी है?

कोईमोई की एक रिपोर्ट के अनुसार कैटी ने लिटमस म्यूजिक को 225 मिलियन डॉलर्स में अपने गानों के राइट्स बेच थे. जिसके बाद कैटी का नाम अमेरिका की सबसे अमीर औरतों की लिस्ट में शुमार हो गया. फोर्ब्स के अनुसार पहले सिंगर की नेट वर्थ 200 मिलियन डॉलर थी. लेकिन अब ये बढ़ गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कैटी अब 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं. बता दें कि कैटी वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक हैं.

कैटी पेरी लग्जरी हाउस और गाड़ियां

कैटी के पास मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज में आलीशान घर है. वहीं कार कलेक्शन की बात करें तो सिंगर्स के पास  मर्सिडीज-बेंज पोंटॉन कैब्रियोलेट, स्मार्ट फोर्चो, टेस्ला साइबरट्रक, कस्टम मिनी कूपर और फिस्कर कर्मा जैसी कई शानदार गाड़ियां हैं. 

कैसे शुरू हुई कैटी- के अफेयर की चर्चा?

जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते की अटकलें तब लगने लगी थी. जब दोनों को जुलाई के महीने में एकसाथ डिनर डेट पर देखा गया. फिर दोनों एक माउंट रॉयल पार्क में टहलते हुए नजर आए थे. अब सोशल मीडिया पर दोनों की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

ये भी पढ़ें - 

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब, आलिया भट्ट बनीं बेस्ट एक्ट्रेस

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 12 Oct 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Katy Perry Justin Trudeau
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
ट्रंप की धमकी बेअसर! हमास ने नहीं किए गाजा प्लान पर हस्ताक्षर, प्रस्तावों को बता दिया बेतुका
जनरल नॉलेज
Baby In Womb: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget