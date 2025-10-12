अमेरिका की फेमस सिंगर कैटी पेरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. इस वक्त उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बाहों में नजर आई. दोनों की तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. लेकिन यहां हम आपको इनके अफेयर नहीं बल्कि सिंगर की नेटवर्थ से रूबरू करवाने वाले हैं. जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

करोड़ों में कमाते हैं कैटी के गाने

कैटी पेरी का नाम उन सिंगर्स की लिस्ट में शुमार हैं, जिनके गाने करोड़ो में कमाई करके रिकॉर्ड बनाते हैं. यही वजह है कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल की मालकिन हैं. वहीं अपनी जादुई आवाजे के अलावा वो हुस्न से भी फैंस को दीवाना बनाए रखती हैं. कैटी ने कुछ वक्त पहले अपने गानों के राइट्स मिलियंस में एक कंपनी को बेच दिए थे. जिसके बाद उनकी नेटवर्थ में एक तगड़ा उछाल आया था.

कैटी पेरी की नेटवर्थ कितनी है?

कोईमोई की एक रिपोर्ट के अनुसार कैटी ने लिटमस म्यूजिक को 225 मिलियन डॉलर्स में अपने गानों के राइट्स बेच थे. जिसके बाद कैटी का नाम अमेरिका की सबसे अमीर औरतों की लिस्ट में शुमार हो गया. फोर्ब्स के अनुसार पहले सिंगर की नेट वर्थ 200 मिलियन डॉलर थी. लेकिन अब ये बढ़ गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कैटी अब 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं. बता दें कि कैटी वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक हैं.

कैटी पेरी लग्जरी हाउस और गाड़ियां

कैटी के पास मोंटेसिटो, बेवर्ली हिल्स, और लॉस फेलिज में आलीशान घर है. वहीं कार कलेक्शन की बात करें तो सिंगर्स के पास मर्सिडीज-बेंज पोंटॉन कैब्रियोलेट, स्मार्ट फोर्चो, टेस्ला साइबरट्रक, कस्टम मिनी कूपर और फिस्कर कर्मा जैसी कई शानदार गाड़ियां हैं.

कैसे शुरू हुई कैटी- के अफेयर की चर्चा?

जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते की अटकलें तब लगने लगी थी. जब दोनों को जुलाई के महीने में एकसाथ डिनर डेट पर देखा गया. फिर दोनों एक माउंट रॉयल पार्क में टहलते हुए नजर आए थे. अब सोशल मीडिया पर दोनों की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

