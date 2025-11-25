धर्मेंद्र ने आखिरी वीडियो में फैंस को बताया था तरक्की का रास्ता, देखकर इमोशनल हो रहे लोग

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र अब सिर्फ यादों में बसकर रह गए हैं. 24 नवंबर 2025 को उनके निधन की खबर ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैन्स को गहरा सदमा दिया. उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े किस्से, पुराने इंटरव्यू और उनकी यादगार फिल्मों के क्लिप्स खूब वायरल हो रहे हैं. इस बीच उनका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया आखिरी पोस्ट सभी को बेहद इमोशनल कर रहा है.

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और अपने फॉलोअर्स के साथ बेहद सादगी से जुड़ते थे. उनके इंस्टाग्राम पर 2.9 मिलियन फॉलोअर्स थे और वह खुद 444 लोगों को फॉलो करते थे. अक्सर वे अपने फार्महाउस की झलक, कविताएं, पुरानी यादें और शूटिंग सेट की तस्वीरें साझा करते थे, जिन्हें लोग दिल से पसंद करते थे.

धर्मेंद्र का आखिरी पोस्ट वायरल

धर्मेंद्र के इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो है. जो कि 2 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है. इसमें वह एक गोल्फ कार्ट पर बैठे हैं. आसपास उनके स्टाफ मेंबर्स हैं. इस वीडियो में धर्मेंद्र बड़ प्यार से अपने फैन्स से मुखातिब हैं. वह बोलते हैं, 'तमाम भाई-बहनों को, बच्चे बच्चियों को, दशहरा की शुभकामनाएं. भगवान आपको लंबी सेहत दे, खुशियां दे और अब आप नेक बन के रहें, तब तो तरक्की ही तरक्की है.' धर्मेंद्र के इस पोस्ट पर सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल ने हार्ट इमोजी बनाए हैं.

परिवार कर रहा था 90वें जन्मदिन की तैयारी

बता दें कि, धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की खबर 10 नवंबर को आई थी. उस दौरान उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जिसके बाद वह घर चले गए और वहां उनकी देखभाल की जा रही थी. करीबी सोर्सेज से खबरें आ रही थीं कि धर्मेंद्र रिकवर हो रहे हैं और परिवार उनके 90वें जन्मदिन की तैयारी कर रहा है.

बता दें उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को पड़ता है. फैमिली अच्छी तरह यह दिन सेलिब्रेट करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका. धर्मेंद्र के लिए उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखे हैं. हालांकि उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.