बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया है. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. बॉलीवुड सेलेब्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं. धर्मेंद्र के खास दोस्त और शोले के जय अमिताभ बच्चन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. अमिताभ बच्चन ने देर रात धर्मेंद्र को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. जिसे पढ़कर हर कोई इमोशनल हो रहा है.

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे थे. अपने वीरू को खोने के बाद अमिताभ बच्चन को रात को नींद नहीं आई है. उन्होंने देर रात अपने खास दोस्त के लिए एक पोस्ट लिखा है.

अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि

अमिताभ बच्चन ने लिखा- 'एक और महान हस्ती हमें छोड़कर चली गई. अखाड़ा खाली हो गया, और उनके जाने से जो खामोशी पैदा हुई है, वह असहनीय है, एक सन्नाटा रह गया है. धरम जी महानता का प्रतीक थे, जो सिर्फ अपने दमदार व्यक्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल हृदय और अद्भुत सादगी के लिए भी याद किए जाएंगे.'

T 5575 -

... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..



Dharam ji .. 🙏 🙏🙏



.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025

बिग बी ने आगे लिखा- 'वे अपने साथ पंजाब के गांव की मिट्टी की महक लेकर आए थे और जीवन भर उसी से जुड़े रहे. अपने शानदार फिल्मी सफर में वे हमेशा बेदाग रहे, ऐसे दौर में जब हर दशक में बहुत कुछ बदलता रहा. उनके जाने से हमारे आसपास की हवा जैसे हल्की पड़ गई है. ये एक ऐसा शून्य है, जो कभी भरा नहीं जा सकेगा। ढेरों प्रार्थनाएं.'

अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. खास बात ये है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उन दिग्गज एक्टर्स में से एक हैं जो आज भी फिल्मों की दुनिया में एक्टिव रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Dharmendra Death: देओल परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर रेखा से लेकर प्रीति जिंटा सहित घर पहुंचते रहे तमाम सितारे