'मुझे ट्रॉमा हो गया था', जब अक्षय खन्ना के साथ काम करना पड़ गया था फराह खान को भारी

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर काफी चर्चा में बनी रहत हैं. फराह खान इसमें सेलेब्स के घर जाती हैं और उनके यहां खाना बनाती हैं, सीखती हैं और मजेदार वीडियो बनाकर शेयर करती हैं. फिल्म इंडस्ट्री में फराह खान के लगभग सभी दोस्त ही हैं तो वो सभी के घर जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर भी हैं जिनके साथ काम करने से फराह खान बचती हैं? नहीं जानते होंगे ना, आइये बताते हैं!

किस एक्टर से बचती हैं फराह खान?

इस बारे में फराह खान ने हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया है. हाल ही में इस पॉडकास्ट में शामिल हुईं फराह खान ने यहां बहुत सारी बातें की. इसी दौरान उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो अक्षय खन्ना के साथ काम करने से बचा करती थीं. दरअसल फराह खान से उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म 'तीस मार खान' के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने इस बारे में बताया.

'आतिश कपूर' के लिए अक्षय सबसे आखिरी चॉइस था

फराह खान ने बताया कि 'तीस मार खान' फिल्म में आतिश कपूर के किरदार के लिए सबसे पहले वो शरमन जोशी के पास गई थीं. शरमन ने इसके लिए मना कर दिया था. जिसके बाद अक्षय खन्ना को ये रोल ऑफर हुआ. फराह ने ये भी बताया कि अक्षय का नाम इसके लिए सबसे आखिर में, क्योंकि वो उनके साथ काम करने से बचती थीं. पिछली फिल्मों में एक्टर के सेट पर बिहेवियर को लेकर वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती थीं.

इस वजह से काम नहीं करना चाहती थीं

फराह ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा, '90s समय में मैंने अक्षय के साथ दो-तीन फिल्में की थीं, और उसके बाद मुझे ट्रॉमा हो गया था. क्योंकि वो उस समय बिल्कुल अलग इंसान था. हां, वो इंट्रोवर्ट था, लेकिन सेट पर अच्छा नहीं था. जब भी मुझे पता चलता था कि किसी फिल्म में अक्षय खन्ना हैं, मैं कह देती थी कि मेरे पास डेट्स नहीं हैं. मुझे लगता है उस समय उसने खुद कहा था कि उसके बाल झड़ रहे थे, वो हमेशा चिढ़-चिढ़ा रहता था. चीजें फेंक देता था और बोलता था कि ये कैसा डायलॉग है? वो उस वक्त ऐसा ही इंसान था'.

बता दें कि अक्षय खन्ना ने फराह खान के सात फिल्म 'तीस मार खान' में काम किया था. इस फिल्म में एक्टर आतिश कपूर के किरदार में थे. फिल्म में अक्षय की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था. हालांकि उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन बाद में इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था.