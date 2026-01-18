शेफाली जरीवाला ने महज 42 साल की उम्र में 2025 में दुनिया को अलविदा कह दिया था. ये उनकी फैमिली और फैंस के लिए किसी तगड़े झटके से बिल्कुल भी कम नहीं था.लोगों के लिए अभी भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि एक्ट्रेस इस दुनिया में नहीं हैं.

वहीं, पराग त्यागी तो अभी भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द से नहीं उभरे हैं.उन्होंने अपनी वाइफ याद में यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट शुरू किया है. इतना ही नहीं वो अपनी वाइफ के अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं.पराग ने तो अपनी जिंदगी ही शेफाली की यादों को समर्पित कर दी है.

शेफाली पर किसी ने किया काला जादू

इसी बीच उन्होंने शेफाली की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. पराग ने कहा कि शेफाली पर काला जादू किया गया और उन्हें पूरी विश्वास है.पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने कहा कि उन्हें लगता नहीं बल्कि पता है कि किसी ने शेफाली पर काला जादू किया था

पराग ने कहा,'यार पता है, बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानता हूं. जहां पर भगवान है, वहां शैतान भी है.पता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होते हैं.मुझे लगता नहीं, मुझे पता है किसी ने किया है.'

पराग ने आगे कहा,'मैं ये नहीं बोल सकता कि किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया है.और मुझे महसूस होता है कि कुछ तो ड़बड़ है. एक बार नहीं दो बार हुआ है ऐसा महसूस और एक बार तो निकल गए लेकिन इस बार थोड़ी हैवी रही चीजें.मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं क्या चीज थी क्या नहीं.'

मुझे टच करके समझ आता था

पराग ने ये भी दावा किया कि ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार था.जब उन पर और शेफाली पर काला जादू किया गया था.' पराग के अनुसार,'उन्हें लग रहा था कि शेफाली के संग कुछ तो गलत हुआ है.' वो बोले,'मैं जब बैठा हूं ना भक्ति में, मुझे महसूस हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है. पहली बार में वो इतनी हंसमुख लड़की है, उनको वही मेन लक्षण तो नहीं बता पाऊंगा. मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे उनको टच करके समझ आता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है.इस बार कुछ ज्यादा था तो मैं थोड़ा सा, पूजा बढ़ा दी थी. मैं 100 पर्सेंट श्योर हूं कि किसी ने तो किया है.'

पराग ने आगे कहा,'कर्मा आप साथ लेकर जाओगे. कुछ नहीं रहेगा और कुछ नहीं लेकर जाओगे.मेरी बीवी एक ट्रैक पैंट और शर्ट में गई है. मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूं कि आज के समय पर मां-बाप नहीं भाते, भाई-बहन तो बिल्कुल नहीं भाते. लोग इमोशन से खेलते हैं.'

