एक हफ़्ते पहले धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे थे. फिलहाल धर्मेंद्र अपने घर पर ही इलाज करा रहे हैं और रिकवर हो रहे हैं. वहीं फैंस दिग्गज अभिनेता का हेल्थ अपडेट जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. चलिए जानते हैं कि धर्मेंद्र की तबीयत अब कैसी है?

कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों से धर्मेंद्र की हेल्थ से जुड़ा अपडेट मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि दिग्गज अभिनेता अब पहले से बेहतर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 89 साल के अभिनेता को 31 अक्टूबर से कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले वह कई हफ़्तों तक डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रहे. अब वह घर पर इलाज के दौरान रिकवर हो रहे हैं.

परिवार और दोस्त लगातार ले रहे अभिनेता का हालचाल

इस हफ़्ते की शुरुआत में, शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए हेमा मालिनी से मुलाकात की थी. X (ट्विटर) पर हेमा मालिनी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, "अपनी 'बेस्ट हाफ' पूनम सिन्हा के साथ, अपने बेहद प्यारे फैमिली से मिलने, उनका अभिवादन करने और ईश्वर की कृपा पाने गया... हमने 'उनके', अपने बड़े भाई और परिवार के कुशलक्षेम के बारे में भी जानकारी ली."

Along with my 'bestest half' @PoonamSinha went to meet, greet & God Bless, our very dear family friend, one of the finest human beings, star/actress, par excellence, artist of the highest calibre, an able Parliamentarian @dreamgirlhema

Our prayers are with them all & we inquired… pic.twitter.com/yc0pfHkpT2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 17, 2025

अस्पताल में रहने के दौरान, धर्मेंद्र से मिलने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, और गोविंदा जैसे कई इंडस्ट्री जगत के दिग्गज भी पहुंचे थे.

अफवाहों के बीच परिवार ने प्राइवेसी की मांग की

बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरें भी फैल गई थी. इसके बाद हेमा मालिनी और ईशा देओल सहति परिवार ने बयान जारी कर मीडिया से गलत सूचना न फैलाने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने फैंस को ये भी भरोसा दिया था कि अभिनेता पर इलाज का असर हो रहा है. परिवार ने लोगों और मीडिया से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट भी की थी. फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये कंफर्म हो गया है कि कि धर्मेंद्र "ठीक" हैं और सुधार दिखा रहे हैं. वहीं बी टाउन के तमाम सेलेब्स और फैंस दिग्गज अभिनेत के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इन सबके बीच ये भी खबरें हैं कि अगर धर्मेंद्र का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो परिवार दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोच रहा है.