हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र अब तक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हैं. ऐसे में आज दिन भर उनकी फैमिली उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती रही. वहीं आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही-मैन से मिलने पहुंचे थे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. आज उनके निधन की झूठी खबरें भी सामने आई थीं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. हालांकि हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने साफ किया कि एक्टर की तबीयत अब पहले से बेहतर हैं. इस बीच पूरी देओल फैमिली धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंची. इस दौरान हर किसी के चेहरे पर उदासी और परेशानी देखने को मिली.

  • धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरे फैलने पर हेमा मालिनी भड़कती नजर आईं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जो हो रहा है वो माफी के काबिल नहीं है. उन्होंने ये भी बताया था कि धर्मेंद्र पर अब इलाज का असर हो रहा है.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

    • हेमा मालिनी आज दो बार धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल गई थीं. इस दौरान उनकी बेटी ईशा देओल उनके साथ दिखाई दीं.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

  • ईशा देओल ने हाथ जोड़कर फैंस से अपील की कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए. इस दौरान उनकी आंखें नम नजर आईं.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

  • सनी देओल की टीम ने भी धर्मेंद्र को लेकर कहा- 'सर रिकवर कर रहे हैं. वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सभी लोग उनकी लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए.'
  • सनी देओल आज दिन में दो बार धर्मेंद्र से मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे. पिता से मिलने के बाद उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

  • बॉबी देओल भी धर्मेंद्र से मिलने दो बार हॉस्पिटल गए. पिता से मिलने के बाद एक्टर काफी परेशान नजर आए. वो अपने हाथों से अपना चेहरा कैमरे से छुपाते दिखाई दिए.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

  • धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल भी चाचा का हाल जानने हॉस्पिटल गए थे. वापसी में उनके साथ हेमा मालिनी और ईशा देओल भी गाड़ी में दिखीं. दोनों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

  • आमिर खान धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट भी नजर आईं.

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ

  • ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर धर्मेंद्र की तबीयत का जायजा लिया.
  • धर्मेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च और 'तेरे इश्क में' का एल्बम लॉन्च टाल दिया गया. वहीं 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है. 
दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 10:28 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Dharmendra Hema Malini Dharmendra Health Update
