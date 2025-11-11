एक्सप्लोरर
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र से मिलकर उदास दिखे सनी-बॉबी, आमिर खान ने भी की ही-मैन से मुलाकात, जानें आज क्या-क्या हुआ
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र अब तक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हैं. ऐसे में आज दिन भर उनकी फैमिली उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती रही. वहीं आमिर खान भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही-मैन से मिलने पहुंचे थे.
दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. आज उनके निधन की झूठी खबरें भी सामने आई थीं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. हालांकि हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने साफ किया कि एक्टर की तबीयत अब पहले से बेहतर हैं. इस बीच पूरी देओल फैमिली धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंची. इस दौरान हर किसी के चेहरे पर उदासी और परेशानी देखने को मिली.
- धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरे फैलने पर हेमा मालिनी भड़कती नजर आईं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जो हो रहा है वो माफी के काबिल नहीं है. उन्होंने ये भी बताया था कि धर्मेंद्र पर अब इलाज का असर हो रहा है.
- हेमा मालिनी आज दो बार धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल गई थीं. इस दौरान उनकी बेटी ईशा देओल उनके साथ दिखाई दीं.
- ईशा देओल ने हाथ जोड़कर फैंस से अपील की कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए. इस दौरान उनकी आंखें नम नजर आईं.
- सनी देओल की टीम ने भी धर्मेंद्र को लेकर कहा- 'सर रिकवर कर रहे हैं. वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सभी लोग उनकी लंबी जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए.'
- सनी देओल आज दिन में दो बार धर्मेंद्र से मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे. पिता से मिलने के बाद उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी.
- बॉबी देओल भी धर्मेंद्र से मिलने दो बार हॉस्पिटल गए. पिता से मिलने के बाद एक्टर काफी परेशान नजर आए. वो अपने हाथों से अपना चेहरा कैमरे से छुपाते दिखाई दिए.
- धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल भी चाचा का हाल जानने हॉस्पिटल गए थे. वापसी में उनके साथ हेमा मालिनी और ईशा देओल भी गाड़ी में दिखीं. दोनों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली.
- आमिर खान धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट भी नजर आईं.
- ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर धर्मेंद्र की तबीयत का जायजा लिया.
- धर्मेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च और 'तेरे इश्क में' का एल्बम लॉन्च टाल दिया गया. वहीं 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है.
