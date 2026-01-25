जेपी दत्ता की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 ने इस 23 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दिया है. फिल्म को लेकर इंडिया में काफी क्रेज देखा जा रहा है. लेकिन,धुरंधर की तरह ही बॉर्डर 2 को भी गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया. इसके पीछे की वजह पाकिस्तानी विरोधी भावना बताया जा रहा है.

आपको बता दें बॉर्डर 2 की कहानी भारत-पाकिस्तान 1971 युद्ध पर आधारित है.अब जब गल्फ देशों में बॉर्डर 2 को बैन कर दिया गया तो एक फैन इस फिल्म को देखने के लिए इंडिया आ गया है. एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स को देखा जा रहा है जो यूएई में रहता है, वो बॉर्डर 2 देखने के लिए मुंबई पहुंच गया.

फैन को आई 1987 की याद

इस दौरान शख्स ने सनी देओल से भी मुलाकात की. हमाद अल रयामी नाम के इस शख्स ने खुद को धर्मेंद्र का बड़ा फैन बताया. वीडियो में हमाद कहते हुए नजर आए कि उन्हें मुंबई आकर बहुत अच्छा लगा.वो बॉर्डर 2 को देखकर बेहद खुश हैं.उन्हें लग रहा है ये साल उन्हें 1987 की याद दिलाएगा.

उसके बाद हमाद ने धर्मेंद्र की फिल्मों के नाम गिनाने शुरू कर दिए, जो 1987 में आई थीं. उन्होंने हुकुमत, दादागिरी, लोहा, मेरा कर्म मेरा धर्म जैसी फिल्मों के नाम लिए.हमाद ने कहा कि ये सभी फिल्में जबरदस्त हैं और सनी देओल भी इस साल जो फिल्में लेकर आएंगे, वो भी हिट होंगी.

We all know that #Border2 is banned in Gulf countries, a fan from UAE Hamad Al Rayami came to India to watch the movie and met Sunny Deol. pic.twitter.com/wPIoNeqaT4 — Abhishek (@vicharabhio) January 23, 2026

सनी ने भी हमाद को गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया.ये वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रही है. कमेंट्स में फैंस हमाद अल रयामी की तारीफ करते हुए नजर आए. बॉर्डर 2 ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ओपनिंग डे पर फिल्म ने शानदार कमाई की. पहले दिन बॉर्डर 2 का कलेक्शन 32 करोड़ रुपये रहा. फिल्म को दर्शकों का मिक्स रिव्यू मिल रहा है. इंडिया से लेकर नेपाल तक के लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं.

