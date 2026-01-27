फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन देश में सर्दी और खराब मौसम का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 27 जनवरी को देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु सहित कुल 13 राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी-तूफान का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से खासकर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ सकती है.

दिल्ली-एनसीआर की ओर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी और आसपास के इलाकों में दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार दोपहर से लेकर रात तक बारिश के आसार बने हुए हैं. न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बादल और बारिश के कारण दिन के समय भी ठंड अधिक महसूस की जा सकती है.

उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका

उत्तर प्रदेश में 27 और 28 जनवरी को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. मेरठ, गाजियाबाद, शामली से लेकर अयोध्या और सुल्तानपुर तक बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ

राजस्थान में भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है. बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिर सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका है. हालांकि IMD का कहना है कि 27 जनवरी के बाद प्रदेश में शीतलहर से धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद है.

जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के लिए भी चेतावनी जारी की है. 27 और 28 जनवरी को कई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बताया गया है. अगले दो दिनों तक मौसम आंशिक रूप से खराब रह सकता है, जबकि उसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन संभावित इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है.

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बदलेगा मौसम

दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार यहां हल्की बारिश की संभावना है. कोमोरिन सागर से केरल तट की ओर चलने वाली पूर्वी हवाओं का असर इन इलाकों में दिखाई देगा. दोपहर और शाम के समय कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 28 जनवरी को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, हालांकि 28 से 31 जनवरी के बीच मौसम फिर से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

