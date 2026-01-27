Italy Defeating Ireland In T20Is: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इटली और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार यानी 26 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इटली ने आयरलैंड को हराकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया. इस मुकाबले को जीतते ही इटली ने टी20 इंटरनेशनल में इतिहास भी रचा दिया, क्योंकि इटली क्रिकेट टीम की किसी भी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ ये पहली जीत मिली. दुबई में खेले गए इस मुकाबले को इटली ने 4 विकेट से जीता. इस मैच में इटली की टीम ने आखिरी 2 ओवरों में पूरी बाजी पलटते हुए 3 गेंद बाकी रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया.

इटली ने आखिरी 2 ओवर में पलटी पूरी बाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.4 ओवर में 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. आयरलैंड के 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम को आखिरी के 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन बनाने थे, जिसे इटली ने 3 गेंद बाकी रहते ही टारगेट को चेज कर दिया. दुनिया के 11वीं रैंक वाली आयरलैंड की टीम के खिलाफ 28वें नंबर की टीम इटली ने ऐतिहासिक जीत हासिल की.

ग्रांट स्टीवर्ट की बदौलत इटली ने रचा इतिहास

इटली को आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदों में मुश्किल 30 रन बनाने थे. ऐसे में इटली के लिए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्रांट स्टीवर्ट ने इस मुश्किल से टीम को पार दिलाने की ठानी. नतीजा ये हुआ कि स्टीवर्ट के इरादों की जीत हुई और इटली ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए ना सिर्फ आयरलैंड को बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को चौंका कर रख दिया. ग्रांट स्टीवर्ट ने इटली को जीत दिलाने के लिए एक के बाद एक लगातार 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत इटली ने 3 गेंद पहले ही आयरलैंड से 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला जीत लिया. ग्रांट स्टीवर्ट 19 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका भी शामिल रहा.

आयरलैंड के कप्तान ने की रोहित के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

इटली के खिलाफ आयरलैंड को हार जरूर मिली, लेकिन इस मैच के दौरान आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. ये बराबरी स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में की है. रोहित ने अपने करियर में 159 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इटली के खिलाफ जिस मैच में हार मिली, वो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग का भी 159वां टी20 इंटरनेशनल मैच था.