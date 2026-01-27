हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी

आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी

Italy Vs Ireland: टी20 इंटरनेशनल में इटली ने आयरलैंड को हराकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. इस मुकाबले के आखिरी दो ओवर में पूरी बाजी पलटते हुए इटली अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

Italy Defeating Ireland In T20Is: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इटली और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार यानी 26 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इटली ने आयरलैंड को हराकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया. इस मुकाबले को जीतते ही इटली ने टी20 इंटरनेशनल में इतिहास भी रचा दिया, क्योंकि इटली क्रिकेट टीम की किसी भी फुल मेंबर नेशन के खिलाफ ये पहली जीत मिली. दुबई में खेले गए इस मुकाबले को इटली ने 4 विकेट से जीता. इस मैच में इटली की टीम ने आखिरी 2 ओवरों में पूरी बाजी पलटते हुए 3 गेंद बाकी रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया.

इटली ने आखिरी 2 ओवर में पलटी पूरी बाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.4 ओवर में 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. आयरलैंड के 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम को आखिरी के 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रन बनाने थे, जिसे इटली ने 3 गेंद बाकी रहते ही टारगेट को चेज कर दिया. दुनिया के 11वीं रैंक वाली आयरलैंड की टीम के खिलाफ 28वें नंबर की टीम इटली ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. 

ग्रांट स्टीवर्ट की बदौलत इटली ने रचा इतिहास

इटली को आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदों में मुश्किल 30 रन बनाने थे. ऐसे में इटली के लिए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्रांट स्टीवर्ट ने इस मुश्किल से टीम को पार दिलाने की ठानी. नतीजा ये हुआ कि स्टीवर्ट के इरादों की जीत हुई और इटली ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए ना सिर्फ आयरलैंड को बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को चौंका कर रख दिया. ग्रांट स्टीवर्ट ने इटली को जीत दिलाने के लिए एक के बाद एक लगातार 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत इटली ने 3 गेंद पहले ही आयरलैंड से 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला जीत लिया. ग्रांट स्टीवर्ट 19 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका भी शामिल रहा. 

आयरलैंड के कप्तान ने की रोहित के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

इटली के खिलाफ आयरलैंड को हार जरूर मिली, लेकिन इस मैच के दौरान आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. ये बराबरी स्टर्लिंग ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में की है. रोहित ने अपने करियर में 159 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इटली के खिलाफ जिस मैच में हार मिली, वो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग का भी 159वां टी20 इंटरनेशनल मैच था.

Published at : 27 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Paul Stirling Cricket News Rohit SHarma ITALY VS IRELAND Grant Stewart
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget