‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
लोगों का कहना है कि जिस गाने पर डांस किया गया है, उसका भाव और अंदाज मां-बेटे के रिश्ते से मेल नहीं खाता. कई कमेंट्स में यूजर्स ने लिखा कि सोशल मीडिया के लिए इस तरह की सीमाएं लांघना ठीक नहीं है.
भारतीय समाज में मां और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि संस्कार, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. इस रिश्ते को सबसे पवित्र और निस्वार्थ संबंधों में गिना जाता है. लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स ही सब कुछ बनते जा रहे हैं, तब कई बार लोग वही कर बैठते हैं जिसे देखकर समाज चौंक जाता है. कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है, जहां एक मां-बेटे का डांस वीडियो लोगों के गुस्से का कारण बन गया है.
‘Second Hand Jawani' गाने पर मां बेटे का डांस वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जिया व्यास नाम की महिला अपने बेटे के साथ बॉलीवुड गाने ‘Second Hand Jawani’ पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में जिया पारदर्शी सफेद साड़ी पहने हुए हैं, जिस पर लाल दिल बने हुए हैं, जबकि बेटा जींस और टी-शर्ट में नजर आ रहा है. खास बात ये है कि डांस के दौरान बेटा खुद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई देता है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है ‘Mum’s cute son’.
View this post on Instagram
और फिर हो गया बवाल
हालांकि जिया का मकसद शायद इसे एक मस्तीभरा या फन वीडियो दिखाने का रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. वीडियो सामने आते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इसे मां-बेटे के रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ बताया, तो कुछ ने इसे शर्मनाक और आपत्तिजनक तक कह दिया.
यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम
यूजर्स ने लगा दी क्लास
लोगों का कहना है कि जिस गाने पर डांस किया गया है, उसका भाव और अंदाज मां-बेटे के रिश्ते से मेल नहीं खाता. कई कमेंट्स में यूजर्स ने लिखा कि सोशल मीडिया के लिए इस तरह की सीमाएं लांघना ठीक नहीं है. कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि सड़क पर मुजरा करना इससे ज्यादा ठीक होता. इस वीडियो को लेकर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए हर रिश्ता सिर्फ कंटेंट बनकर रह गया है. क्या व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लोग अब यह भी नहीं सोच रहे कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा.
यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL