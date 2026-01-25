हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कमरे में बंद कर देती थी', सयानी गुप्ता को मां ने दी थी कलाई काटने की धमकी, नहीं चाहती थी एक्ट्रेस बनाना

'कमरे में बंद कर देती थी', सयानी गुप्ता को मां ने दी थी कलाई काटने की धमकी, नहीं चाहती थी एक्ट्रेस बनाना

सयानी गुप्ता ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी मां उनके एक्टिंग करियर के एकदम खिलाफ थीं. जब सयानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एफटीआईआई में दाखिला लिया तो उनकी मां ने एक महीने तक बात नहीं की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jan 2026 02:57 PM (IST)
सयानी गुप्ता ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी मां उनके एक्टिंग करियर के एकदम खिलाफ थीं. जब सयानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एफटीआईआई में दाखिला लिया तो उनकी मां ने एक महीने तक बात नहीं की थी.

सयानी गुप्ता को हाल ही में फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 में देखा गया था. एक्ट्रेस ने अपने अभी तक के करियर में चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया है. लेकिन उनके सभी रोल की खूब तारीफ हुई है.

1/7
सयानी गुप्ता को लीग से हटकर किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. उनकी गितनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेज में होती है.एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानना चाहती थीं.
सयानी गुप्ता को लीग से हटकर किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. उनकी गितनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेज में होती है.एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानना चाहती थीं.
2/7
सयानी गुप्ता ने बताया कि उनकी मां बिल्कुल भी उनके एक्ट्रेस बनने के सपोर्ट में नहीं थीं. फिल्मों में आने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी, इससे उनकी मां बहुत नाराज हुई थीं.
सयानी गुप्ता ने बताया कि उनकी मां बिल्कुल भी उनके एक्ट्रेस बनने के सपोर्ट में नहीं थीं. फिल्मों में आने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी, इससे उनकी मां बहुत नाराज हुई थीं.
Published at : 25 Jan 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Sayani Gupta

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Republic Day 2026 Parade: गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल, जानें पूरी डिटेल
गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

NEET Student Death: Patna NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट में हुआ सबसे बड़ा खुलासा!
Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Republic Day 2026 Parade: गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल, जानें पूरी डिटेल
गणतंत्र दिवस के मौके पर पर दिखेगी भारत की ताकत! फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30 होंगे शामिल
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
शिक्षा
गूगल में कैसे नौकरी लगती है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?
गूगल में कैसे नौकरी लगती है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है और कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget