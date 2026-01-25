सयानी गुप्ता को लीग से हटकर किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. उनकी गितनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेज में होती है.एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानना चाहती थीं.