'कमरे में बंद कर देती थी', सयानी गुप्ता को मां ने दी थी कलाई काटने की धमकी, नहीं चाहती थी एक्ट्रेस बनाना
सयानी गुप्ता ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी मां उनके एक्टिंग करियर के एकदम खिलाफ थीं. जब सयानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एफटीआईआई में दाखिला लिया तो उनकी मां ने एक महीने तक बात नहीं की थी.
सयानी गुप्ता को हाल ही में फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4 में देखा गया था. एक्ट्रेस ने अपने अभी तक के करियर में चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया है. लेकिन उनके सभी रोल की खूब तारीफ हुई है.
Published at : 25 Jan 2026 02:57 PM (IST)
