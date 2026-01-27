NEET छात्रा मौत मामला: अस्पताल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल

पटना के शंभु हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में बड़ी अपडेट है. अब गर्दनीबाग हॉस्पिटल में 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया है. सूत्रों की मानें तो SIT टीम ने 6 संदिग्धों का DNA सैंपल कलेक्ट कराया है, जिसे अब फॉरेंसिक द्वारा तैयार की गई प्रोफाइल से मिलाया जाएगा.

बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इन सभी के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और सील बंद कर फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. ये सभी संदिग्ध शंभु हॉस्टल आते-जाते रहते थे.

जिस दिन छात्रा की मौत का मामला सामने आया, उस दिन भी ये लोग हॉस्टल के पास देखे गए थे. फिलहाल, पटना पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा ने चेक कर रही है. इन सभी डिटेल से पुलिस का शक इन 6 संदिग्धों पर और गहरा गया. सभी संदिग्ध CCTV फुटेज में भी नजर आ रहे हैं.