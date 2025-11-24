दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट में हुआ. धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनका परिवार सदमे में है. धर्मेंद्र अपने काम को लेकर काफी सीरियस थे. वो लगातार काम कर रहे थे. उनकी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे.

धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोज डालते थे और अपने फैंस से बातें करते थे. धर्मेंद्र फैंस को जिंदगी की सीख भी देते थे. एक वीडियो में धर्मेंद्र ने मौत को लेकर बात की थी.

मौत को लेकर धर्मेंद्र ने कहा था ये

एक वीडियो में धर्मेंद्र बोल रहे हैं, 'दोस्तों सबकुछ पाकर भी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं. जान क्यों जाती है जाते हुए. पता नहीं कहां ले जाएंगे. कौन ले जाएगा. कैसे साथ ले जाएगा. खैर ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो.'

View this post on Instagram A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

इसके अलावा धर्मेंद्र शायरी भी सुनाते थे. एक वीडियो में उन्होंने कहा था, 'शायरी मेरी बात ये दिल की तेरी मेरी. जिस दिल ने सुनी उस दिल ने कहा कब इसने सुनी. चुपके से कह दी. दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब दिल की कह दी.' इसके अलावा धर्मेंद्र के कई और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

धर्मेंद्र के काम की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'तेरी बातों में उलझा जिया' में देखा गया था. इस फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में थे. वहीं अब वो फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. सोमवार को ही फिल्म से धर्मेंद्र का पोस्ट रिलीज हुआ. धर्मेंद्र का पोस्टर देखकर फैंस भावुक हो गए.