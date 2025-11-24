हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDharmendra Death: धर्मेंद के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप, ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा इंतजार

Dharmendra Death: धर्मेंद के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप, ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा इंतजार

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में घर पर निधन हो गया. उनके पूरे परिवार की मौजूदगी में अभिनेता का दाह संस्कार किया गया.हालांकि अभी तक परिवार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद सोमवार रो मुंबई में निधन हो गया  अभिनेता को कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभिनेता को छुट्टी दे दी गई और उनके परिवार ने बताया कि वह घर पर रिकवर हो रहे हैं. लेकिन सोमवार, 24 नवंबर को एक एम्बुलेंस सिक्योरिटी के साथ उनके घर से निकलती हुई दिखाई दी.

उसी समय, उनके परिवार को जुहू श्मशान घाट पहुंचते देखा गया.इस दौरान हेमा मालिनी सफेद साड़ी में दिखाई दीं. वहीं ईशा देओल और करण देओल भी काफी गमगीन दिखाई दिए. वहीं फैमिली ने एक्टर के निधन के घंटों बाद भी चुप्पी साधी हुई है. 

परिवार ने घंटे बाद भी नहीं की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी
धर्मेंद्र के निधन के कई घंटे हो चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है लेकिन अभी तक देओल परिवार ने एक्टर के निधन पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है. इससे पहले जब धर्मेंद्र के निधन के रूमर्स फैले थे तो ईशा देओल से लेकर हेमा मालिनी तक ने फौरन पोस्ट कर रूमर्स को खारिज कर दिया था. वहीं मीडिया के घर के बाहर जमघट को देखकर सनी देओल की भी भड़कने की वीडियो वायरल हुई थी.

लेकिन अब  दिवंगत अभिनेता के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप है. वहीं हर कोई देओल फैमिली द्वारा जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है. 


बेटे सनी देओल ने दी धर्मेंद्र को मुखाग्नि
वहीं धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार  मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया. दिवंगत अभिनेता के बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी.


Dharmendra Death: धर्मेंद के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप, ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा इंतजार

पूरे बॉलीवुड ने दी हीमैन को श्रद्धांजलि
वहीं बॉलीवुड के हीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बॉलीवुड ही शमशान घाट उमड़ पड़ा.इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन संग शमशान घाट पहुंचे. वही सलमान खान से लेकर  अक्षय कुमार तक कई सितारों ने दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई दी और सोशल मिडिया पर पोस्ट कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी. 


Dharmendra Death: धर्मेंद के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप, ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा इंतजार


Dharmendra Death: धर्मेंद के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप, ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा इंतजार

90वां जन्मदिन मनाने वाले थे धर्मेंद्र
अगर धर्मेंद्र जिंदा होते तो वे 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते. घर पर रिकवरी की खबरों के बाद ये भी खबरें आ रही थीं कि फैमिली धर्मेंद्र के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है. लेकिन अपने जन्मदिन से 15 दिन पहले ही एक्टर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. 

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज
वहीं धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर भी उनके निधन के दिन ही रिलीज हुआ है. पोस्टर में एक्टर का फर्स्ट लुक देखकर फैंस के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बता दें कि इक्क्सी में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने लीड रोल प्ले किया है और धर्मेंद्र ने उनके पिता का रोल निभाया है. ये फिल्म 25 दिसबंर को रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

 

Published at : 24 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Dharmendra Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
बिहार
Dharmendra Death: 'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget