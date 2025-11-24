दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद सोमवार रो मुंबई में निधन हो गया अभिनेता को कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभिनेता को छुट्टी दे दी गई और उनके परिवार ने बताया कि वह घर पर रिकवर हो रहे हैं. लेकिन सोमवार, 24 नवंबर को एक एम्बुलेंस सिक्योरिटी के साथ उनके घर से निकलती हुई दिखाई दी.

उसी समय, उनके परिवार को जुहू श्मशान घाट पहुंचते देखा गया.इस दौरान हेमा मालिनी सफेद साड़ी में दिखाई दीं. वहीं ईशा देओल और करण देओल भी काफी गमगीन दिखाई दिए. वहीं फैमिली ने एक्टर के निधन के घंटों बाद भी चुप्पी साधी हुई है.

परिवार ने घंटे बाद भी नहीं की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी

धर्मेंद्र के निधन के कई घंटे हो चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है लेकिन अभी तक देओल परिवार ने एक्टर के निधन पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की है. इससे पहले जब धर्मेंद्र के निधन के रूमर्स फैले थे तो ईशा देओल से लेकर हेमा मालिनी तक ने फौरन पोस्ट कर रूमर्स को खारिज कर दिया था. वहीं मीडिया के घर के बाहर जमघट को देखकर सनी देओल की भी भड़कने की वीडियो वायरल हुई थी.

लेकिन अब दिवंगत अभिनेता के निधन के घंटों बाद भी परिवार चुप है. वहीं हर कोई देओल फैमिली द्वारा जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है.



बेटे सनी देओल ने दी धर्मेंद्र को मुखाग्नि

वहीं धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया. दिवंगत अभिनेता के बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी.





पूरे बॉलीवुड ने दी हीमैन को श्रद्धांजलि

वहीं बॉलीवुड के हीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बॉलीवुड ही शमशान घाट उमड़ पड़ा.इस दौरान अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन संग शमशान घाट पहुंचे. वही सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक कई सितारों ने दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई दी और सोशल मिडिया पर पोस्ट कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी.









90वां जन्मदिन मनाने वाले थे धर्मेंद्र

अगर धर्मेंद्र जिंदा होते तो वे 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते. घर पर रिकवरी की खबरों के बाद ये भी खबरें आ रही थीं कि फैमिली धर्मेंद्र के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही है. लेकिन अपने जन्मदिन से 15 दिन पहले ही एक्टर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज

वहीं धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर भी उनके निधन के दिन ही रिलीज हुआ है. पोस्टर में एक्टर का फर्स्ट लुक देखकर फैंस के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बता दें कि इक्क्सी में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने लीड रोल प्ले किया है और धर्मेंद्र ने उनके पिता का रोल निभाया है. ये फिल्म 25 दिसबंर को रिलीज होगी.